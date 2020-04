Raed Arafat, despre pandemia de coronavirus: "Este foarte greu să spunem cât va dura"

CORONAVIRUS ROMANIA. "Nu cred că a trecut ce e mai greu. Noi sperăm rămânem pe o evoluție lină, adică să nu avem o evoluţie bruscă a cazurilor. Dar acest lucru depinde foarte mult și de noi. De aceea am făcut și această postare despre purtarea măștii de către cei care ies din casă justificat. Nimeni nu poate spune că am trecut peste ce era greu, eu cred că încă ne vom confrunta cu o perioadă poate mai grea decât cea prin care am trecut. Depinde foarte mult de modul în care reacționăm, de modul în care lucrăm împeună, stat, populație. Aud că situația e mai lejeră în zonele rurale. Va trebui ca primarii, autoritățile, să explice oamenilor să respecte regulile, să stea acasă cât de mult. Poate că lumea nu sesizează situația. Trebuie aplicate și acolo măsurile de distanțare", a spus Raed Arafat la Digi24.

Întrebat cât vor mai dura restricțiile care afectează economia, Arafat a răspuns: "În China au început să relaxeze carantina, a durat ceva timp și aveau și ei probleme economice. Noi totuşi nu am ajuns la izolare totală, am pus reguli – și le-am pus de ceva timp - iar economia cât de cât e lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Nu există această izolare totală, în care oamenii stau acasă și închid totul. Normal că anumite sectoare sunt afectate - sectorul turistic, hotelier."

„Cât va dura? Sperăm cât mai scurt, probabil 3 săpămâni, 4 săptămâni, nu pot să dau cifre, nici nu vreau să fiu citat cu cifre, pentru că este foarte greu să spunem cât va dura, până când nu vedem cum va evolua această situație. Totul depinde de evoluţia situaţiei", a mai spus Arafat.