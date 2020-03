Raed Arafat după ce au apărut reclame la cluburi de vacanţă: "Măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost"

Părinților li s-a oferit o soluție pentru cazul în care nu au găsit bunici sau rude la care să-i lase pe cei mici, însă acest lucru l-a înfurtiat pe șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, spunând că cei care au lansat astfel de reclame "îşi bat joc" de măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

"Noi luăm măsura de a închide şcolile ca să reducem contactul şi să reducem posibilitatea de răspândire şi apar reclame pentru cluburile după şcoală sau cluburile de vacanţă, ca să nu le spună after school şi cu o sută de lei pe zi să pui copiii toţi împreună acolo. Asta înseamnă că măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost", a declarat Raed Arafat la Antena 3.