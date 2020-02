Raed Arafat: Îmi fac treaba până când mi se spune că nu mai e nevoie de mine

"Coronavirus este o noua forma a virusului, un nou virus, se spune că e o mutaţie, este un virus care produce o boala asemanatoare cu virusul gripal. Mortalitatea in cazul coronavirus este sub mortalitatea provocată de virusul gripal. Doi oameni sunt infectaţi, nu sunt in stare critica si mai avem altii care sunt în zonele respective, care nu au simptome. Am adus doi din Wuhan, se află în carantină şi urmează să vină şase din Japonia. Nu sunt motive de panică. " , a explicat doctorul.

Raed Arafat susţine faptul că România şi Uniunea Europeană sunt pregătite pentru epidemia de coronavirus, iar China face tot posibilul să ţină virusul sub control.

"La acest moment cauze de panică nu sunt. Dacă devenie o pandemie la nivel mondial sunt diferite modalităţi de a gestiona situaţia. Sunt metode să creşti capacitatea spitalelor. Cu cât creşte numărul, cu cât modul de rezolvarea se schimbă la nivel mondial. China face tot posibilul să ţină virusul în ţară, a luat nişte măsuri foarte serioase de izolare." ,a continuat Raed Arafat.

Împotriva medicului care a inventat SMURD-ul în România există mai multe presiuni politice, acesta susţine faptul că în ciuda problemelor îşi va face treaba cât de corect poate.

"Eu imi fac treaba mai departe şi o fac cât de corect pot. Avem mult de făcut, mult de construit. Îmi fac treaba până la momentul în care mi se spune că nu mai e nevoie de mine."

"O să pierdem personal din domeniul public. Afectăm nivelul din domeniul public. Acest lucru nu aduce un sistem mai bun, nu va putea să înlocuiască ce facem noi." , a comentat Raed Arafat despre OUG pe sănătate.