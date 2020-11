Raed Arafat: Mai grav decât să ai şi gripă, şi COVID nu există

"Mai grav decat sa ai si gripa si covid nu exista, mai ales pentru persoane care au comorbiditati. Vaccinul este foarte important, poate sa previna complicatiile in cazul gripei. Trebuie sa ne amintim ca si gripa ucide, si gripa e periculoasa pentru persoanele cu comorbiditati, pentru persoanele in varsta. Atentie, vaccinul antigripal are nevoie de 2 saptamani pana devine eficient si isi face anticorpi, deci nu imediat", a declarat Raed Arafat.

A fost înregistrat primul caz confirmat de gripă cu virus gripal din aces sezon

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunţă joi primul caz confirmat de gripă cu virus gripal din aces sezon. Numărul total de infecţii acute, precum şi numărul total al cazurilor de gripă clinică din ultima săptămână, cu aproximativ 50% mai mici decât în perioada similară a anului trecut, dar în creştere faţă de săptămâna precedentă.

"A fost înregistrat un caz confirmat de gripă cu virus gripal, tip A, subtip H1", a anunţat CNSCBT, acesta fiind primul caz din actualul zezon, în condiţiile în care raportările anterioare menţionau explicit că nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripă.

La nivel naţional, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) a fost de 51.730, cu 44% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână a sezonului precedent (92.414) şi cu 8.6% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (47.636).

În săptămâna 19.10.2020-25.10.2020 au fost raportate la nivel naţional 12 cazuri de gripă clinică comparativ cu 21 cazuri înregistrate în S 43/2019.

Până la data de 25.10.2020 au fost vaccinate antigripal 323.098 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii.