Raed Arafat: "Nu mai există propuneri privind achiziţiile directe şi nici alte propuneri care nu mai sunt necesare acum"

"A fost propusa prelungirea cu 30 de zile de la data de 17 iunie. Exista motive, dupa o analiza amanuntita. In pofida faptului ca avem o curba descendenta, exista semne ca pot aparea focare, daca nu pastram un control asupra situatiei, astfel incat sa ramanem pe panta descendenta. Am vazut ca am mai avut zile cu peste 300 de cazuri si procente din testare de pana la 5%.

Luarea unor masuri rapide este necesara in continuare. Exista crestere a numarului de cazuri, fata de acum 2 saptamani si exista chiar focare in unele spitale. Acestea sunt motivele pentru care s-a optat pentru prelungire. Bineinteles, nu mai sunt propuneri privind achizitiile directe si alte propuneri care nu mai sunt necesare acum. Se va pastra obligativitatea purtarii mastilor in transportul in comun si in spatii inchise.

Referitor la calatoriile aeriene, INSP si cu aprobarea Comitetului de Urgenta, va publica periodic lista tarilor unde vor fi permise zborurile sau, daca e cazul, adaugarea, daca situatia se deterioreaza in unele tari. Saptamanal se va publica aceasta lista, urmatoarea evaluare va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, cu publicare luni.

Cea mai importantă este păstrarea centrului pentru comanda unică, pentru a asigura coordonarea la nivel național.

Sunt foarte importante detașările. Și aseară au fost aprobate detașări de personal.

Nu putem relaxa totul deodată. Pentru că toată lumea dorește ca totul să fie relaxat, e imposibil acest lucru. Asta înseamnă să vii să spui că ne întoarcem la normalitate ca înaintea virusului. Toate țările iau măsurile treptat.", a declarat marţi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.