Raed Arafat: "Putem să ne pierdem viaţa sau un apropiat. Singura soluţie este respectarea cu sfinţenie a regulilor"

"Este o situație delicată, care necesită luarea unor măsuri. Chiar dacă unele sunt contestate, trebuie luate unele măsuri pentru limitarea răspândirii. Cel mai important lucru rămâne însă respectarea măsurilor de bază: mască, distanțarea, igiena. Creșterea este rezultatul mai multor factori din ultima perioadă, trebuie acum să reușim să le oprim și prin limitarea unor activități care pot duce la această creștere. Problema noastră este respectarea regulilor de bază. Toate măsurile pe care le luăm, care pot stopa creșterea și atingerea unui platou, singura soluție este respectarea cu sfințenie a regulilor. Când vedem că unu pune la îndoială respectarea regulilor, schimbăm canalul", a decclarat Raed Arafat la Digi24.

Previziuni sumbre pentru români: La finalul lunii octombrie am putea avea între 7000 şi 9.000 de cazuri de coronavirus pe zi

"Aceste induceri în eroare ne-au adus unde suntem. E momentul să spunem ce pierdem dacă purtăm mască, ce pierdem dacă nu purtăm mască? Într-un moment pierdem poate un orgoliu, pe cealaltă parte putem să ne pierdem viața sau un apropiat. Asta e diferența dintre cele două căi", a adăugat Arafat.

Secretarul de stat în MAI spune că este momentul ca fiecare dintre noi să ia atitudine împotriva celor care nu respectă regulile:

"Astăzi dimineață când am vrut să merg cu liftul am văzut o domnișoară care nu avea mască. Am rugat-o să nu urce fără mască. Pentru că nu mai putem suporta acest lucru. În lift stai cu omul de la etajul 10 până la parter. Dacă tușește ieși de acolo infectat. Ăsta e un exemplu".

Numărul cazurilor noi de COVID-19 a trecut de 3.000, joi, când au fost consemnate 3.130 de infectări în ultimele 24 de ore, cel mai mare bilanţ zilnic de la declanşarea pandemiei. În Bucureşti sunt 549 de cazuri noi, la Iaşi - 193, Bacău - 150, Timiş - 142, Dâmboviţa - 128, Cluj - 117, Prahova - 101. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat 44 de decese. La Terapie Intensivă sunt internaţi 607 pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.