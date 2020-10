Raed Arafat: "Suntem aproape de limită la ATI. Dacă presiunea creşte, va trebui să folosim paturi non-covid"

CORONAVIRUS. "In acest moment, trendul este unul ascendent. Clar ca vom fi pusi la incercare, suntem intr-o situatie mult mai serioasa decat cand eram in stare de urgenta. Acest trend trebuie stopat si acest lucru nu se poate face decat prin anumite masuri, dar masuri tintite. Am discutat astazi, pentru a gasi localitatile cu peste 1,5 si peste 3 la mie, iar unde este peste 3 la mie si nu exista focare bine delimitate, sunt candidate pentru carantinare.

A fost un complex de factori care a dus la aceasta situatie. Suntem printre foarte putinele tari, sau singurii, care in timpul pandemiei am avut de rezolvat situatii legislative care ne-au impiedicat sa implementam anumite lucruri. Am avut intr-o anume perioada oameni infectati care mergeau pe strada, pentru ca nu aveam legislatie sa-i oprim. Luna septembrie a fost foarte dificila, s-a intors lumea din concedii, s-au deschis scolile, s-a aglomerat transpoirtul public, am avut alegerile, in ziua post vot s-au sarbatorit rezultatele, ati vazut. Apoi impactul mesajelor negationiste, chiar daca este mic, contribuie la cresterea numarului de cazuri.", a spus Raed Arafat la Realitatea Plus.

Secretarul de stat a abordat şi problema negaţionismului, referindu-se în primul rând la astfel de mesaje venite din rândul cadrelor medicale.

"Cei care spun ca masca nu protejeaza ar trebui sa ne spuna care este solutia. Toti expertii spun ca masca protejeaza, toate tarile recomanda masca chiar permanent in spatiile publice. Din pacate, astfel de oameni au ingreunat foarte mult lupta impotriva virusului, mai ales ca am avut si cadre medicale care au raspandit asemenea mesaje. Cand ai un medic care batjocoreste aceste masuri, doar ne ingreuneaza munca. Eu sper ca populatia sa fie mai inteleapta si sa se protejeze si sa isi protejeze semenii, pentru ca daca esti pozitiv si nedepistat il raspandesti si la familie, prieteni, si la necunoscuti.", este de părere Arafat.

În ceea ce priveşte anul şcolar, Raed Arafat a declarat că momentan se merge pe cele trei scenarii existente, online, hibrid sau in sala de clasa, dar se urmareste constant evolutia din mediul şcolar, pentru a se interveni prompt, dacă va fi cazul.

"Exista reguli care sunt puse si sunt situatii in care se ajunge la online, la hibrid si situatii in care se face totul in clasa. Acum vedem impactul, daca trebuie ajustat ceva sau nu. La acest moment se merge pe scenariile stabilite.", spune Arafat.

Raed Arafat a explicat şi de ce pe lista focarelor din Bucureşti, domeniul HoReCa apare cu unul singur, format din 5 persoane.

"In scoala cand vorbim de focar inseamna ca elevii s-au infectat si au format un focar. In azil la fel. Cand vorbim de un restaurant, focarul poate fi format doar din oamenii care lucreaza acolo. Dar oamenii care intra acolo si te trezesti cu ei peste 14 zile pozitivi, nici nu mai stiu unde au luat virusul. E un studiu care spune ca in ultimele doua saptamani, daca ai fost la un restaurant, sansa sa fi infectat e dubla.

Cand ajungi intr-o zona la 1,5 sau 2 la mie sunt masuri ca sa reduci contactele si sa reduci miscarea, iar unele dintre locuri unde se produc aceste contacte sunt barurile sau restaurantele, in spatiu inchis, evident. Nu putem spune ca in restaurante si in baruri nu se intampla, dar se intampla in scoli. Este altceva, in restaurant vin multi, mananca si pleaca. De aceea acum analizeaza colegii la nivelul INSP ce alte reguli se pot aplica, astfel incat sa poata deschide, dar daca la control se gasesc nereguli, 30 de zile inchis. Astfel, localurile serioase vor ramane deschise.", a punctat Arafat.

Secretarul de stat a avertizat asupra pericolului ca sistemul sanitar să fie sufocat, dacă nu se va stopa creşterea numărului de cazuri.

"Da, pe buna dreptate se spune ca am ajuns la limita la ATI, in unele zone. A trebuit sa mutam pacienti cu elicopterele dintr-o zona in alta, mai ales din Bucuresti. La Targu Mures deja au primit 18 pacienti din Bucuresti. Deocamdata mai putem sa ii mutam, dar daca aceasta presiune creste nu vom mai avea paturi si va trebui sa folosim paturi non-covid. Dar resursa umana nu este un numar infinit. Noi am pierdut sute de anestezisti din 2010. De aceea lucram pe detasari, sper sa nu o pierdem, pentru ca stu ca iar a fost contestata legea. Daca pierdem detasarile, va fi catastrofal.", a spus Raed Arafat la Realitatea Plus.

Raed Arafat: Este posibil să ajungi să alegi între pacienţi, aşa cum au păţit colegii noştri din Italia şi din alte ţări

Medicul Raed Arafat susţine că "se poate întâmpla” ca România să ajungă în situaţia în care au fost Italia şi alte ţări, unde medicii au fost nevoiţi să aleagă ce pacienţi beneficiază de terapie intensivă şi care nu, decizii luate pe fondul unei supraaglomerări a unităţilor sanitare. "Eu sper să nu ajungem acolo”, spune Arafat, care subliniază importanţa purtării măştii de protecţie de către toată lumea, nu doar de către unii.

"În momentul în care secţiile de terapie intensivă devin total aglomerate, mai ales dacă se agravează unii şi nu ai loc pentru ei imediat, este posibil să ajungi să alegi între pacienţi, aşa cum au păţit colegii noştri din Italia şi din alte ţări. Din păcate, acolo unde impactul a fost major, medicii au ajuns să facă acest triaj. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat, se poate întâmpla, eu sper să nu ajungem acolo”, a afirmat Raed Arafat, marţi seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Acesta a amintit că în urmă cu două luni a mai făcut referire la acest aspect, iar afirmaţia sa a avut "un impact destul de dur”.

El a spus că se poate aştepta, în perioada următoare, la o intensificare a activităţilor celor care promovează nerespectarea regulilor de protecţie împotriva răspândirii COVID-19 întrucât, în opinia sa, "fake news-urile continuă”.

Raed Arafat a subliniat încă o dată importanţa purtării măştii de protecţie de către toată lumea, arătând că aceasta poate limita nu doar răspândirea noului coronavirus, ci şi pe cea a virusului care provoacă gripa sezonieră.

"Trebuie să încercăm cu toţii, pentru că aici nu poate numai unu, sau doiă sau trei să poarte mască şi ceilalţi, în jurul lor, nu. Trebuie nu numai majoritatea, trebuie cu toţii să facem acest lucru dacă vrem, într-adevăr, să limităm şi SARS-COV-2, dar şi virusul gripal sezonier care poate să fie mult redus, impactul lui, dacă se poartă mască”, a mai spus Arafat.