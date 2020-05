Raed Arafat: "Terasele rămân închise şi după 15 mai". În ce condiţii va fi reluată munca în România

"Din 15 mai, în spațiile comerciale, mijloace de transport , locul de muncă și alte spații închise e obligatorie purtarea măștii", a anunţat Raed Arafat.

Totodată, el a precizat că terasele vor rămâne închise. "Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum a produselor în spaţiile comunelor de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice cât şi la terasele din exteriorul acestora. Deci continuă să rămână închise terasele şi alte zone de servire a mesei. Sunt exceptate activităţile de preparare a hranei şi de comercializare care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop precum şi cele de drive-in room service, take away, etc", a mai spus Raed Arafat.

Acesta a mai precizat şi condiţiile în care va fi reluată munca. "Munca de la domiciliu, iar dacă nu este posibil să se lucreze de acasă să fie luate măsuri de triaj epidemiologic, decalararea programului de lucuru pentru entitățile cu număr mai mare de 50 de angajați (...) Instituțiile care lucrează cu publicul iau măsuri pentru organizarea activității: suprafață minim de 4 mp pentru fiecare persoană, să nu permită accesul persoanelor cu temperatura de peste 37,3 grade și să asigure dezinfectarea", a mai spus Raed Arafat.