România intră din 15 mai în stare de alertă. DOCUMENT cu noile măsuri anunţate. Cum se face deplasarea în afara localităţii

Principalele declaraţii despre starea de alertă

Marcel Vela, ministrul de Interne: Vă prezint hotărârea privind starea de alertă în contextul pandemiei SARS-COV2.

Articolul 1. Începând cu data de 15 mai 2020 se declară starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile.

Articolul 2. Măsurile de prevenire și control sunt prevăzute în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Articolul 3. Regulile de desfășurare a unor activități care necestită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.

Articolul 4. Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la Art.3, autoritățile publice și centrale emit acte normative și acte administartive potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează.

Articolul 5. În aplicarea dispozițiilor privind stocurile de urgență medicală și unele măsuri aferente instituirii carantinei, secretarul de stat, șef al DSU, dispune în colaborare cu Ministerul Sănătății măsurile necesare combaterii infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Deciziile luate în această seară de Comitetul Naţionel de situaţii de Urgenţă:

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă: "O măsură important e începând din 15 mai în spaţiile comerciale, în transportul în comun, se intituie obligativitatea purtării măştii"

În instituţiile publice şi operatorii publicii şi privaţi au obligaţia să organizeze activitatea la domiciliu. Dacă nu e posibil să fie luate măsuri de triaj epidemiologic, decalararea programului de lucuru pentru entitățile cu număr mai mare de 50 de angajați

Instituţiile care implică activitate cu publicul: accesul să fie organizat pentru a fi asigurat un spaţiu de minim patru metri pătraţi pentru persoană.

Să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură depăşeşte 37,3 grade Celsius, conform OMS.

Să fie evitată aglomeraţia la ghişee.

Este suspendată temporar activitatea de servire din interiorul restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor, cât şi la terasele din exteriorul acesora. Continuă să fie închise.

Sunt exceptate de preparare a hranei, precum şi cele de tip drive in, take away.

Este suspendată comercializarea în spaţii mai mari de 15.000 de metri pătraţi. Sunt exceptate următoarele activităţi: vânzarea produselor alimentare, curăţătorie, optică medicală, vânzarea de electrocanisce, activitatea din centrele comerciale cu acces exterior.

Zboruri suspendate în timpul stării de alertă

Se prelungeşte masura suspendării zborurilor pentru toate aeroporturile din Romania pentru o perioadă de 14 zile. Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate şi internationale până în 1 iunie 2020.

Se prelungeşte măsura zborurilor Austria, Italia, Franța, Germania, Maria Britanie, Spania, SUA, Turcia, Iran și dinspre aceste țări, pentru o perioadă de 14 zile începând din 15 mai.

Sunt exceptate cele umanitare, de servicii medicale, căutare-salvare, pentru transportul de echipe tehnice, aterizările tehnice.

Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane pentru toate cursele spre Italia, Franța, Germania, Spania, Turcia până în 1 iunie.

Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară.

Se reia asigurarea medicală ambulatorie pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă, doar cu programare prelaabilă, activităţile de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe, cu interdicţia de acces a aparţinătorilor.

Izolare la domiciliu pentru cei care vin din străinătate

Se instituie, începând cu data de 15 mai, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate măsura izolării la locuinţă, împreună cu familia sau aparţinătorii cu care locuiesc, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru măsura mai sus menţionată sau solicită acest lucru pentru a nu-şi expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituţionalizate în spaţii special destinate, puse la dispoziţie de autorităţi.

Cu alte cuvinte, din această noapte, de la momentul publicării, cei care sosesc în ţară, indiferent de unde vin, se aplică pentru ei măsura de izolare la domiciliu.

Cei care încalcă izolare la domiciliu vor fi trimişi în carantină, suportând costurile carantinei pentru 14 zile.

Se menţinere închiderea parţială sau totală a unor puncte de trecere a frontierei :Turnu, Salonta, Săcuieni, Valea lui Mihai (cu excepția trafic marfă), Carei, Negru Vodă, Zimnicea, Turnu Măgurele, Bechet, Sighetu Marmației, Rădăuți Prut, Oancea, Porțile de Fier, Orșova, Dr, Tr Severin, Moldova Nouă , Naidiș, Stamora Moravița, Foeni, Jimbolia.

Din 15 mai este permisă circulaţia în interiorul localităţilor cu evitarea grupurilor mai mari de trei persoane. Nu mai trebuie declaraţie

Motivele pentru care se poate ieşi din localitate în stare de alertă

Interdicția deplasării în afara localității, cu excepții: scop profesional, activități agricole, îngrijirea unei alte proprietăți, tratament, îngrijire copii/ rude, asistență persoane vârstnice, deces membru de familie.

Se dispune redeschierea parcurilor, cu excepţia jocurilor de joacă pentru copii.

Se menţine măsura suspendării cursurilor până la reluarea anului şcolar universitar.

Se dispune reluarea cursurilor pregătitoare pentru elevii de clasa a VII-a, a XII-a şi a XIII-a care susţin examene naţionale.

Nelu Tătaru, măsuri în timpul stării de alertă

Odată cu ora 0, România trece în starea de alertă. Se trece într-un context al pandemiei cu o pantă descedentă, cu un număr de cazuri în scădere. Suntem într-un context în care rămânem cu precauţii, dar suntem într-un context în care reiau activităţi.

Reluarea sporturilor individuale sau a cantonamentelor le veţi găsi în ordinul comuna al MS cu Ministerul Sporturiui.

Reluarea pregătirii elevilor le veţi găsi într-un ordin comun al MS cu Ministerul Edducaţiei

Începând cu 15 mai se reiau slujbele religiaose în exterior.

Se reiau activităţile în cabinetele de stomatologice cu regulile pe care le găsiţi în ordinul MS.

Se reiau şi activităţile medicale pentru patologia non-COVID, după reguli sanitar în unităţile desemnate non-Covid.

Suntem în continuare în desfăşurarea unei patologii pe care nu trebuei să o scăpăm din mână.

Vom evalua această relaxare la 14 zile. Evaluarea ne va da măsuri de a continua şi cu alte relaxări sau intervenţia.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că a convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a insitui stării de alertă începând de vineri, la ora 0.

"La ora 24, încetează starea de urgenţă. În baza prevederilor legale, decizia pe care am luat-o este de a declara starea de alertă pentru a permite autorităţilor să ia în continuare toate măsurile necesare pentru a apăra viaţa şi sănătatea cetăţenilor români", a precizat prim-ministrul.

Şeful Executivului a explicat că starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, necesară pentru înlăturare ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii, mediului înconjurător.

"Este prima oară în istorie când se declară starea de alertă în România. Ca atare, vom face faţă unei situaţii noi şi va trebui să ne comportăm responsabil odată cu instituirea stării de alertă", a menţionat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a afirmat se vor ridica o serie de restricţii odată cu instituirea stării de alertă.

"Românii vor redobândi libertatea de circulaţie în interiorul localităţilor.

Deplasarea în afara localităţilor va fi permisă pentru o serie importantă de motive. Acest lucru va permite cetăţenilor români o reluare a activităţii în condiţii aproape normale", a spus Orban.

Documentul cu starea de alertă a fost publicat în această seară în Monitorul Oficial.