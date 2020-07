Raed Arafat va explica senatorilor ce ţări mai au în legislaţie prevăzută carantinarea: "Aceste lucruri nu sunt inventate în România"

Raed Arafat a explicat, duminică seară, la Antena 3, câteva dintre noţiunile care sunt prevăzute în legea carantinei şi izolării, aflată în procedură parlamentară.

"Ce înseamnă carantinarea bunului? Poate să dureze şi două ore dacă poate fi dezinfectat. La Covid, dacă suspicionezi că e problemă, l-ai luat, şe şterge cu spirt, se dă înapoi. Dar sunt boli în care carantinarea bunului - pentru că nu ştii dacă este expus, nu ştii boala respectivă care este caracteristicul ei, dacă răspunde la una la alta - poţi să-l carantinezi. Şi am găsit carantinarea bunurilor în legea din Finlanda. Legea din Finlanda permite carantinarea bunurilor, dacă nu greşesc, pe două luni, după care cu extindere încă şase luni. Legea din Finlanda este din 2016. Aceste lucruri nu sunt inventate în România", a declarat Raed Arafat.

Secretarul de Stat a mai precizat că şi Austria are astfel de reguli, la fel şi Irlanda.

"Franţa, am discutat cu colegii, nu am primit actul, dar are. Internare obligatorie o găsiţi în legislaţia irlandeză din 1947. Am găsit legea, o găsiţi în legislaţia britanică, o găsiţi în legislaţia finlandeză, o găsiţi la sloveni, o găsiţi la suedezi din ce am citit. Sunt multe ţări", a mai afirmat Raed Arafat.

Senatul a amânat pentru luni dezbaterea legii privind carantina. Actul normativ este încă la dezbatere în Comisia juridică.