Raluca Prună: "Azi e Kovesi, maine poate fi oricare dintre noi"

"Ce fel de tara este aceea in care citezi ca suspect pe Codruta Kovesi inainte de audierea din Parlamentul European pentru ocuparea functiei de procuror şef european? Una captiva.

Nu am nicio rezerva in a sustine ca aceasta manevra este exclusiv una instrumentata politic. Si sa nu ne amagim. Nu e ceva nou. Numai violenta este mai noua. In aprilie 2016, inainte sa propun Presedintelui Romaniei numirea lui Augustin Lazar in functia de procuror general, Inspectia Judiciara se pregatea de desant la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba. Si magistratura are cozile ei de topor.

Azi e Kovesi, maine poate fi oricare dintre noi care deranjeaza grupul care a luat captiva tara", scrie Prună pe Facebook.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Audierea fostei şefe a DNA urmează să aibă loc vineri, 15 februarie, la ora 13.00.