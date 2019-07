Raluca Prună, despre decizia CCR: Aruncă în aer dosarele de corupţie deduse judecăţii celei mai înalte instanţe

"Ați avut emoții? Eu nu. Avem conflict de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție privind completurile specializate pe corupție de la Instanța Supremă. Galactic.



Zice cine? Neasemuita Curte Constituțională. Prin majoritate, cea mai mică posibilă, dar totuși. E adjudecat. Sa reținem nume, istoria e făcută întotdeauna de oameni. Cu nume și istoria lor, onorantă sau mai puțin:



- 5 voturi ”pentru”: Valer Dorneanu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Marian Enache și Attila Varga

- 4 voturi ”împotrivă”: Livia Stanciu, Simina Tănăsescu, Daniel Morar și Mona Pivniceru.



E grav conflictul acesta? Cica e grav și e și vechi. A durat, hăăăt, până în ianuarie 2019, când Înalta Curte de Casație și Justiție (adică cea mai mare instanță din țara românească) a realizat că e în greșeală și a decis înființarea de completuri specializate. Cred că prin faimoasa tragere la sorți decisă de CSM, cu bile de care nici loteria națională nu avea. Istorie frate, nu joacă.



Ce efecte are conflictul? Un moft, cauzele se rejudecă. Nu toate, nu vă grabiți. Numai o parte. Cele în care hotărârile nu au devenit definitive. Aici pe mine mă pierde Curtea. Păi dacă e conflict, de ce distingem? Bănuiesc că, in motivarea deciziei, Curtea asta a miracolelor va zice ceva de autoritatea de lucru judecat. Și cum cei mai mulți cred că răul în România se numește Dragnea, surse din Curte se grăbesc sa confirme că Dragnea nu profită. Nu? Pe bune? Au auzit sursele din Curte de contestații în anulare? Nu mă consolează decât că Dragnea iese și va da de pământ cu PSD-iștii care au uitat instantaneu ce inel au sărutat.



Știu ce vor spune puriștii: deciziile Curții Constituționale nu se discută, trebuie acceptate ca atare. Și totuși această Curte a dus conflictul de natură constituțională la cer. Și din cer dă decizii pentru pamanteni, care strigă la cer de inovatoare ce sunt. Știu, fluier în Biserică și mă iau de spuma spumelor în materie juridică, judiciară, jurisprudențială numită CCR. Dacă tot am fluierat, mai fluier o dată: Curtea asta constituțională a creat un conflict de natură socială și o falie în societate, printre juriști și nejuriști, pe care va dura ani lungi să o putem aduce la dimensiunea unor diferențe normale într-o societate vie. Curtea asta va fi studiata in universitati la asa nu in materie de contencios constitutional.



Toată debandada asta în care trăim din 2017, toată bătaia asta de joc în care până si psd-iști cu psd-iști se încaieră public (vezi cel mai recent caz al ministrului justiției și președintelui CSM), are mulți autori. Nu sunt legați între ei ideologic sau prin vreo idee oarecare care să nu aibă de a face cu un interes direct pentru ei, mamele, copiii, cumnații, nașii și finii lor. Sunt legați între ei prin acest interes pentru ei și clanul lor, prin instinctul faptului că în lumi normale sunt irelevanți în cel mai bun caz și prin disprețul profund față de valorile fundamentale ale oricărei societăți: merit, recunoaștere socială întemeiată pe o anumită cunoaștere într-un domeniu, onoare, responsabilitate pentru propriile fapte. Au ars totul și au pus în loc o șmechereală de stat și de partid, la limita infracționalității. Și, legaliști fiind, și-au atârnat la butonieră o Curte constituțională. Un fel de nașul nasilor. O Curte ambițioasă, care necunoscând limite, livrează peste legea de funcționare, fără proporționalitate și într-un avânt care cred că uimește și pe cei mai abili sforari.



Pentru ordine in tot acest dezmat e nevoie de un program foarte curajos nu numai pe justiție, ci pe fundamentele pe care e așezat statul român. Știu, asta nu aduce voturi. Dar măcar aduce conștiința faptului de a nu fi tăcut, interesat de o miza mica: voturi intr-o tara care asa cum e asezata nu poate fi guvernata.



PS: Acesta e un pamflet. Atât a mai rămas: pamfletul ca armă de apărare a statului de drept și a bunului simț, în sens larg.



Decizia de azi face 2 lucruri la fel de grave



Ca sa intelegem lovitura mortala data Inaltei Curti azi de Curtea Curtilor Constitutionale. Cele mai multe tribunale au toti judecatorii din sectiile penale ‘specializati’ in infractiuni de coruptie. Cum sunt specializati? Legea 78/2000 tace, nu da criterii de specializare. Asa ca specializarea se face prin decizia conducerii instantei.

Cum poate cineva sa creada ca la Inalta Curte, cea mai inalta instanta, unde ajunge crema magistraturii, judecatorii din sectiile de penal nu erau specializati sa judece dosare de coruptie?



De asta am mari rezerve privind decizia CCR. Luata cu majoritate la limita, ca toate bombele constitutionale ale acestei Curti. Decizia de azi face 2 lucruri la fel de grave:

1. Arunca in aer dosarele de coruptie deduse judecatii celei mai inalte instante

2. Arunca in derizoriu competenta professionala a judecatorilor Inaltei Curti.

Ambele sunt foarte greu de reparat.

A, sa ne pregatim sa platim si daune celor condamnati de complete ‘nespecializate’. Eu sper ca toti judecatorii CCR din majoritatea de azi sa traiasca mult ca sa vada efectele dezastrului pe care l-au produs. Sa asteptam motivarea si mai comentam.



In fine in cuvant despre anul 2000 si adoptarea legii 78. La acel moment exista si un ‘spor de coruptie’ de 40%. Rezultatul? Existau Curti de Apel ca cea de la Iasi unde TOTI judecatorii, inclusiv din sectiile civila si comerciala, devenisera ‘specializati’ in infractiuni de coruptie. Si intrau pe rand la termenele din dosarele de coruptie. Putine cate erau In 2000, cu conductori de tren si alti ‘mari’ corupti. Sporul a fost apoi extins la toata lumea din magistratura. Asta e istoria si nu e vina judecatorilor. E vina legiuitorului care adopta legi neclare din prostie si, in zilele mai recente, din interes. Si noi platim. Pe ei, deciziile lor proaste si consecintele acestor legi.", scrie Prună pe Facebook.