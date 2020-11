Raluca Turcan explică măsura închiderii parcurilor noaptea: Am verificat informaţia tocmai pentru că se lua în derâdere această măsură

Ea a subliniat faptul că, dacă oamenii refuză să respecte regulile, autorităţile iau măsuri degeaba. Cu această ocazie, Raluca Turcan a făcut încă un apel la responsabilitate.

Referitor la măsura închiderii parcurilor pe timp de noapte, vicepremierul a precizat că a primit informaţii, pe care chiar le-a verificat, că inclusiv acum când temperaturile au scăzut foarte mult, tinerii se strâng seara în parcuri.

„Citam un comentariu și auzeam diferite voci în spațiul public că de ce închidem parcurile după ora 10 noaptea. Puțini știu că tinerii și populația adultă, după ce ies seara de la terase sau din spațiile de recreere, merg în parcuri și continuă distracția și acum, în noiembrie, pe frig.

Citeste si Carantină în România. Lista localităţilor şi oraşelor care intră în noiembrie pe harta roşie. Ce activităţi sunt interzise



Să știți că am verificat în mod special tocmai pentru că am auzit luându-se înderâdere această măsură și am cerut informații. Chiar primeam imagini cu tineri care își luau o sticlă de... suc și mergeau de la terasă în parc și se bucurau de viață. Nimeni nu spune că nu trebuie să-ți trăiești viața, dar cred că sunt momente în care avem datoria, pentru cei din jurul nostru, să facem niște eforturi.

Acolo unde crește numărul de infectări, se închid terasele, se închid cafenelele pentru 14 zile. Încercăm să restrângem această activitate socială chiar și-n parcuri, astfel încât să-i determinăm să nu ajungem la carantinare.

Până a urmă, obiectivul nostru acum e să nu ajungem la carantinarea localităților, că nimeni nu-și dorește”, a mai declarat vicepremierul Raluca Turcan la B1TV.