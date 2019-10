Ramona Bădescu a născut într-o clinică privată din Roma. Primele imagini cu vedeta după ce a devenit mamă

Ramona Bădescu nu îşi mai încape în piele de fericire. Vedeta a devenit recent mămică şi cu toate acestea este într-o formă de invidiat.

Visul i s-a îndeplinit Ramonei Bădescu într-un mod miraculos, atunci când credea deja că este prea târziu. Ramona Bădescu a povestit chiar ea cum a mers la medic împreună cu logodnicul ei pentru a începe procedurile pentru fertilizarea in vitro. Însă doctorul a anunţat-o că nu mai este nevoie pentru că avea deja două săptămâni de sarcină. În lunile care au urmat, Ramona a făcut pasul în umbră ca să trăiască în liniște emoţiile maternității. Şi nici despre tatăl băieţelului ei nu a vrut să dea amănunte.

"Nu a fost nevoie nici să-mi schimb garderoba. Mi-am cumpărat doar 2-3 ținute. Pentru că m-am îngrășat doar 9 kilograme, am folosit hainele din dressing. Sunt înaltă și conformația mi-a permis să port ceea ce aveam deja în șifonier și să îmi păstrez stilul vestimentar", a spus Ramona Bădescu.

"Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoții. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ține în brațe bebelușul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură", declara Ramona Bădescu, într-un interviu recent.