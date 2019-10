Raportul MCV pentru România, la cea mai dură analiză din ultimii zece ani

Potrivit Hotnews, în raport se remarcă faptul că România este într-o situație fără precedent cu interimari la toate parchetele mari și, dincolo de asta, în ciuda recomandărilor de la Bruxelles nu s-a făcut niciun pas pentru a scoate aceste numiri de sub controlul politic.

Pentru prima dată, în raportul MCV se notează faptul că activitatea DNA cunoaște o descreștere semnificativă și că lupta anticorupție a scăzut foarte mult în intensitate, potrivit aceleiaşi sursă.

În același raport, experții europeni fac referire și la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), arătând că a fost înființată fără a exista o consultare cu actorii din sistem și că nu s-a ținut cont de recomandările comisiei de la Veneția în privința acesteia.

Premierul Viorica Dăncilă declarase că se aşteaptă ca raportul MCV să fie pozitiv din punctul de vedere al evaluării actului de guvernare, precizând că nu a greşit nimic din punct de vedere juridic.

"Mă aştept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Eu spun ceea ce vreau să fie acum. Din punct de vedere al Guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greşit cu nimic din punct de vedere juridic şi sper ca raportul MCV să reflecte acest lucru”, a declarat, luni, Viorica Dăncilă.

Întrebată de înfiinţarea Secţiei pentru Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, Dăncilă a spus că acest lucru nu ţine de guvern.

"Înfiinţarea secţiei speciale nu ţine de guvern. Dacă vă amintiţi, a fost un referendum în care guvernul nu mai are voie să dea ordonanţe de urgenţă şi în plus am spus de fiecare dată că nu o să permit nimănui din guvern, cu atât mai puţin am să fac eu acest lucru, să intervenim în actul de Justiţie. (…) Eu nu îmi asum să fac nimic în care să fie interferenţa politicului în justiţie. Noi suntem un guvern politic, acţiunea noastră ar fi o acţiune politică în justiţie. Vă rog aceeaşi întrebare să i-o puneţi şi domnului Iohannis pentru că dânsul a spus că desfiinţează secţia specială şi tot dânsul a fost cel care a cerut demisia şefului DIICOT”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.

Clasificarea raportului MCV, reclamată sâmbătă de reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii, a generat o serie de contre între doi foşti miniştri de Justiţie, Raluca Prună şi Tudorel Toader. În timp ce Prună susţine că draftul de raport vine gata clasificat, fiind considerat secret de serviciu de către Ministrul Afacerilor Externe, Tudorel Toader susţine că niciodată nu a primit astfel de documente care să aibă caracter clasificat. Când oferă explicaţii despre procedura de consultare a raportului înaintea publicării, Raluca Prună vorbeşte, însă, despre ”document confidenţial”. Ca urmare, Tudorel Toader a scris pe Facebook: ”Poate să-i explice cineva Ralucăi Prună diferenţa dintre clasificat şi confidenţial”.