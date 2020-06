Rareş Bogdan, victima hackerilor pe pagina în engleză a Wikipedia. "A Romanian Pacalici" şi "Capu-la-listă"

Rareș Bogdan a lăsat televiziunea pentru politică și a ajuns europarlamentar PNL. După declarațiile controversate de pe vremea când era jurnalist, Rareș Bogdan a ajuns în centrul atenției și pentru ce spune ca politician.

SCANDAL după ce Rareş Bogdan a fost acuzat că a organizat ziua fiicei sale cu sute de persoane

"Rareș Bogdan MEP (born 17 September 1974 in Ocna Mureș, Romania) is a Romanian Pacalici who has been a PNL member of the European Parliament for Romania since 2019. He was the leader of the PNL (National Liberal Party) electoral list (Capu-la-listă) for the 2019 elections. He is sitting for the EPP group", este descrierea lui Rareș Bogdan de pe Wikipedia.

După câteva ore de la atacul hackerilor, pagina lui rareş Bogdan a revenit la normal.