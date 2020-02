Rareş Bogdan atacă dur PSD: "Stau cu nişte bâte şi blochează orice". Ce spune de candidatura la Capitală şi alegerile anticipate

Rareș Bogdan nu exclude candidatura sa la Primăria Capitalei contra candidatului PSD Gabriela Firea, dacă partidul îi va cere acest lucru. Întrebat dacă are de gând să fie pompierul de serviciu care să ajute PNL să o învingă pe Gabriela Firea, în cursa pentru Primăria Capitalei, Rareș Bogdan a răspuns: ”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere, în orice loc din România sau din afară, dar cred foarte mult că colegii mei, sprijiniți fiind de Ludovic Orban pot să facă o figură excepțională”.

”Dacă Ludovic Orban îți va cere să candidezi, vei spune da?” l-a întrebat Rifai, într-o transmisiune de la Strasbourg. ”Păi pot să mă opun?” a venit răspunsul lui Rareș Bogdan. ”Dacă partidul consideră că strategia noastră este asta, n-am să mă dau... eu am intrat în PNL din drag de liberalism, de PNL, pentru că-i cunosc istoria și cred în valorile liberale” a continuat Rareș Bogdan.

Despre varianta susținerii lui Nicușor Dan, Rareș Bogdan a explicat că acesta ar trebui să devină membru PNL, pentru a fi susținut la Primăria Capitalei. Decizia va fi luată însă de conducerea PNL.

"Din păcate, alegem primarii într-un singur tur. PNL nu are cum să nu aibă candidat propriu la Primăria Capitalei. Ca să candideze Nicusor Dan la Primărie din partea PNL, va trebui în primul rând să intre în partid. Dar asta nu înseamna că il face automat candidatul PNL la primărie. PNL are azi in Capitala intre 30-34%. Astazi, primul partid din Bucuresti nu mai este USR, ci PNL. Vom sta de vorbă cu toți: PMP, USR, PLUS, cu ALDE, cu toți cei care își asumă valorile Dreptei. Gabriela Firea trebuie indepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei, Dreapta trebuie să dea primarul Capitalei". Rareș Bogdan a mai dezvăluit că PNL are la București intenție de vot între 30 și 34%.

PNL nu poate avea pact cu PSD. Asta e o gogorță, o manipulare pornită de către gorniștii PSD. Noi nu avem ce să negociem cu acești oameni. Ei stau cu niște bâte în mână și, pur și simplu, orice facem încearcă să ne blocheze. Tot ceea ce a încercat să facă guvernul acesta, așa, negociat într-o majoritate complicată, ei au înercat să blocheze. Nu vor altceva decât să se întoarcă la resurse. Să aibă acces la resurse, nu pentru a guverna România, ci pentru a avea personal acces”, a explicat Rareș Bogdan.

”Dacă guvernul Orban trece, atunci va da Ordonanță pentru alegeri în două tururi. Dacă dădeam ordonanța, așa cum ne spun astăzi unii foarte sfătoși, nu asumare, le spun că nu puteam. Noi nu ne-am dorit să cadă guvernul în Parlament. Niciun partid nu-și dorește să plece de la putere. Noi astăzi guvernăm, dar nu mai avem toate prerogativele normale”, a mai adaugat eurodeputatul liberal.