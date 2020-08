Rareş Bogdan, declaraţie şocantă despre masca de protecţie: "O port şi în pat, dorm cu ea"

Europarlamentarul a declarat ironic, într-un interviu, că poartă masca de protecție și în timp ce doarme."Țin masca și în pat. Dorm cu ea. Ați văzut ce s-a scris, numărul de cazuri a crescut.", a declarat liderul liberal, la Clubul Diplomaților, acolo unde guvernul PNL și-a prezentat planul de relansare economică.

"Unul dintre cele mai triste momente din ultimii 2-3 ani, pentru mine, a fost când am văzut românii plecând in strainatate, in conditii foarte grele, riscandu-şi viața și am zis că dacă politicienii români vor reusi sa opreasca acest exod in urmatorii 10 ani, avem sansa renasterii.

Ati vazut cat de clar si optimist a fost astazi preşedintele si toate fortele politice ar trebui sa se alature acestei viziuni. Vorbeam cu vecinul meu Gigi Becali si imi spunea ca si lui ii vine sa planga si imi spunea sa facem ceva, sa ii ajutam pe oamenii astia sa nu mai plece.

PNL aduce bani europeni, face spitale regionale, face autostrazi, pentru ca daca nu avem aceste legaturi... Dupa 100 de ani noi nu am reusit sa unim cele regiuni ale României. Va trebui in primul rand sa ajutam oamenii din sectorul privat. Conditiile din corporatii sa creasca, odata cu firmele romanesti, dar trebuie stimulat, sprijinit capitalul romanesc.", a declarat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan: "Cei din PSD nu au nicio şansă să dărâme Guvernul Orban"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susţine că PSD nu are "nicio şansă" să dărâme Guvernul condus de Ludovic Orban prin moţiunea de cenzură care a fost depusă luni de social-democraţi în Parlalment.

Prim vicepreşedintele PNL afirmă că Ludovic Orban va rămâne la conducerea Executivului pe motiv că PSD nu mai are şanase să-şi îmbunătăţească imaginea pe care o are în ochii electoratului.

"Cei din PSD nu au nicio șansă să dărâme Guvernul Orban. Lumea știe exact cine este PSD, ce a făcut PSD, modalitatea înfiorătoare în care PSD se pregătea să îndepărteze România de la drumul firesc democratic, occidental.

PSD e un partid care nu are nicio șansă să se reabiliteze în ochii românilor, iar moțiunea de cenzură e doar un joc de imagine. Îl înțeleg din punctul de vedere politic, electoral al noilor lideri PSD, dar nu au nicio șansă. Ludovic Orban rămâne premier, în parteneriat cu președintele României, Klaus Iohannis", a declarat Rareș Bogdan pentru Ştirile B1TV.