Articol publicat in: Politica

Rareş Bogdan, mesaj pentru pensionarii de lux: "Să se teamă de noi cei care au pensii de 14.000-16.000 de euro"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Prim vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat la România TV că cei care ar trebui să se teamă că o să vină liberalii la putere sunt pensionarii care încasează lunar pensii de 14.000 ori 16.000 de euro. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la România TV că dacă pică acest guvern suntem în pericolul de a nu se mai implementa legea pensiilor. Rareş Bogdan a răspuns ferm că PNL nu va tăia pensiile românilor, iar PSD să nu mai sperie populaţia. "Nu vom tăia salariile medicilor, nu vom tăia banii de la start up nation. Nu oprim aceste programe. Noi vrem să aducem bani în plus prin fondurile europene. Să se teamă de noi pensionarii care încasează nejustificat pensii de 14.000 de euro, de 16.000 de euro", a punctat Rareş Bogdan. Liderul liberal a amintit că în timp ce România s-a împrumutat cu o dobândă de 5,4%, cea mai mare din 1995 încoace, Grecia s-a împrumutat cu dobândă negativă. loading...

