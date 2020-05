Rareş Bogdan: "Cei care au adus oamenii din Suceava la Cluj sunt oameni foarte influenţi, din moment ce eu nu am putut ieşi din casă"

Întrebat despre situaţia românilor plecaţi la muncă în Germania, care şi marţi au organizat proteste, Rareş Bogdan a spus că aşteaptă de la ministrul Muncii, Violeta Alexandru, "să bată cu pumnul în masă" pentru a rezolva aceste probleme.

"Eu am atras atentia exact atunci cand a inceput totul ca lucrurile vor arata rau. E o problema legata de starea de urgenta de pe tot teritoriul Europei si cu firmele care fac plasare de forta de munca. Eu am solicitat ministerului Muncii sa-mi spuna care sunt cele 240 de firme care au plasat forta de munca si mai ales cele noua care au lucrat pe contractul sparanghelul si care au scos oameni din Suceava si i-au dus la Cluj. Trebuie sa fie niste oameni foarte influenti.

Acesti oameni care au plecat au fost mintiti, au avut promisi 14 euro pe ora si au fost platiti cu 8 euro. De ce nu au fost folosite aeronavele Tarom, care stau la sol, pentru transportul lor? Germania a apelat la noi, ca altfel ramaneau cu sparanghelul necules. Deci avem mecanisme, pentru ca suntem in UE, dar trebuie sa existe vointa. Asta i-am cerut doamnei Alexandru. E foarte bine ca e acolo. Eu, de exemplu, impreuna cu domnii Motreanu, Falca si Busoi, nu am putut merge, pentru ca statul german ne-a pus in vedere ca am fi fost plasati in carantina, deci sa asteptam ridicarea restrictiilor de calatorie", a declarat europarlamentarul PNL.