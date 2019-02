Rase de pisici. Top 7 cele mai iubitoare şi prietenoase rase de pisici. Vezi ce rase îţi încântă inima

Daca iti plac mai mult cainii, iata aici un top al celor mai galacioase si al celor mai tacute rase de caini.

Fiecare pisica este unica, la fel ca si oamenii, iar relatia dintre un om si o pisica este speciala si la fel de unica.

O pisica se poate purta iubitor cu o persoana si rece distant cu alta. Acest lucru nu inseamna ca pisica este iubitoare in general sau rece in general. Ci ca ea reflecta prin comportamentul ei relatia pe care o are cu persoana in cauza. Ce primeste de la acel om, ce energie, ce vibratie, ce gesturi, reflectand inapoi exact ce primeste. Pisicile sunt animale terapeutice. Dar si oglinzi perfecte pentru starea de spirit dintr-o familie.

Rase de pisici. Separat de relatia stapan pisica la modul particular, exista genetic vorbind anumite rase ce au o inclinare speciala spre a fi foarte iubitoare, prezente clipa de clipa in viata oamenilor ce le ingrijesc. Sunt afectuoase si teribil de prietenoase.

Pentru multe persoane, aceasta caracteristica este obligatorie ca sa ia decizia de a avea grija de o pisica.

Indiferent cat e de inteligenta sau curata sau linistita o pisica, multi dintre noi dorim sa simtim acea iubire neconditionata pe care un animal de companie o ofera. Si nu doar sa ingrijim de un animal solitar si tacut.

Rase de pisici. Daca rasa ta preferata de pisica pe care o ai sau pe care o admiri nu se regaseste in topul de mai jos – realizat de Asociatia Internationala a Pisicilor in baza a zecilor de studii si opinii de la veterinari si posesori de pisici pe parcursul a peste 15 ani – nu te ingrijora sau enerva.

Poti avea o relatie speciala si afectuoasa cu pisica ta, indiferent de rasa ei. In mare masura, acest rezultat depinde de cum te porti tu cu ea, de cata iubire activa ii oferi, de cum o tratezi.

Indiferent de rasa, din clipa in care aduci in casa ta o pisicuta, asigura-te ca zi de zi timp de o luna, va priviti in ochi direct minute bune de 2-3 ori pe zi. Acest contact vizual se impregneaza in pisica si ea va intelege ca tu esti acolo in viata ei ca sa o iubesti si sa ai grija de ea, iar fidelitatea si devotamentul ei iti vor rasplati iubirea.

Rase de pisici. 10 moduri in care pisica ta iti arata ca te iubeste

Este destul de usor sa iti dai seama cand o pisica se gudura pe langa tine pentru ca are un interes. Insa cum iti dai seama cand isi manifesta afectiunea pura felina neconditionata?

Medicul veterinar Allen Schoen, specialist si in comportamentul pisicilor, le-a studiat inca din 1974 si poate spune fara urma de indoiala ca ele sunt perfect capabile sa creeze si intretina o legatura cu totul speciala cu oamenii pe care ii prefera. Daca ai o asemenea pisica si sa ii si recunosti una sau mai multe din declaratiile de dragoste, esti un norocos.

1. Isi atinge usor fruntea de tine

Acest gest este oferit de o felina doar persoanelor foarte importante din viata ea. Pisica sta fata in fata cu tine si lasa capul usor in jos asa incat fruntea ei sa iti atinga oricare parte a corpului. Acest gest simplu dar profund deseori duce la generarea de hormoni ai fericirii, endorfine, atat in tine cat si in pisica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.