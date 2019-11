Răspunsul lui CTP la invitaţia de a participa la dezbaterea cu preşedintele Klaus Iohannis

„Am fost sunat de Administrația Prezidențială, care mi-a spus, de altfel, că sunt primul sunat și invitat atât în calitate de formator de opinie, cât și de reprezentant al Digi24. Am spus doamnei în cauză că eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu să reprezint postul. A insistat doamna: Acestea sunt calitățile în care vă invităm. Am sunat conducerea postului Digi24 și am comunicat: Iată ce vrea Cotroceniul. Conducerea a fost în primă instanță de acord ca eu să reprezint Digi24 deși nu sunt angajat. Eu m-am gândit: nu e normală invitația asta nominală, dar or fi ăștia zgârciți, vor să comaseze postul meu de formator de opinie cu cel de la Digi24. A avut loc a doua convorbire, în care mi s-au lămurit niște lucruri. Acolo am văzut că e vorba de invitații nominale către alți jurnaliști, către toți jurnaliștii invitați și că e un număr foarte restrâns, până în zece. Păi asta arăta ca o recepție exclusivistă a președintelui Iohannis. Și am spus: nu se poate așa ceva, domnul președinte nu are dreptul să facă el selecția jurnaliștilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliștii care îi plac domnului președinte, puțini, care îi plac și care sunt invitați acolo. Eu nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de domnul Iohannis, cum nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de niciun alt politician. Prefer să fiu detestat de toți. Prin urmare, am comunicat Cotroceniului că nu voi veni la această dezbatere, dar dacă se schimbă datele, mi-am permis să ofer și o sugestie, în sensul că nu la Cotroceni, la PNL în niciun caz, să se desfășoare într-o aulă universitară și așa s-a și făcut”, a declarat Cristian Tudor Popescu luni, la Digi24.ro.

Șase jurnaliști și analiști erau confirmaţi până luni la prânz, de stafful de campanie al președintelui Klaus Iohannis, pentru a participa la dezbaterea care va avea loc marți seara de Școala Națională de Studii Police și Administrative, scrie G4Media.ro, citând surse politice. Dezbaterea va începe la ora 19.00 şi va dura el puţin două ore.

Jurnaliştii Ion M. Ioniță (Adevărul), Cristian Leonte (Pro TV), Radu Tudor (Antena 3), Cristina Șincai (România TV), Moise Guran (Europa FM) și politologul Cristian Pârvulescu (SNSPA) sunt pe "lista scurtă" a dezbaterii, scrie G4Media.ro.

Pe lângă cei șase, ar urma să mai fie invitați încă 3 sau 4 jurnaliști și analiști politici, care vor fi selectaţi dintr-o listă mai lungă:

Cosmin Prelipceanu (Digi24.ro), Cristian Tudor Popescu (Digi24), Alina Manolache (Digi24.ro), Denise Rifai (Realitatea TV), Claudiu Popa (Realitatea TV), Marilena Mititelu (Realitatea TV) Tudor Mușat (Europa FM), Cristian Pantazi (G4Media.ro), Dan Tăpălagă (G4Media.ro), Clarice Dinu (HotNnews.ro), Liviu Avram (Adevărul.ro), Dumitru Borțun (SNSPA), Adriana Nedelea (Libertatea.ro), Magda Grădinaru (Ziare.com), Ioana Ene Dogioiu (Ziare.com).