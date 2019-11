Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei ucise de olandez în Dâmboviţa. Părinţii copilei deschid un nou proces

Tatăl şi mama Adrianei s-au prezentat, vineri dimineaţă, la Parchetul General pentru a discuta cu procurorii.

"Este mort. Într-adevar aşa este. Are acte în Olanda, ne-au aratat au acte din Olanda, sunt traduse, si in engleză, şi in română. Am vazut si eu care este problema cu adevarat, stateam mereu cu suspans, ca o fi mort, n-o fi mort. Nu am dat declaraţii. Ne-a dat dosarele, am văzut, le-am citit", a declarat tatăl Adrianei la ieşirea de la Parchet.

Tatăl Adrianei a anunţat, de asemenea, că va cere despăgubiri de la familia olandezului.

"Dacă se poate să ne dea şi nouă ceva, că, ştiţi şi dumneavoastră, suntem săraci. Nu avem şi noi la pomeni, la astea. Dacă e ceva, bine, dacă nu. (...) Noi nu cerem nicio sumă, ce o vrea legea. Ar fi bine să ne dea. (...) Are ceva bunuri. Are moştenitori, are o fată, are soţie", a spus tatăl.

Chiar dacă cetăţeanul olandez s-a sinucis în Olanda la câteva zile după moartea fetei, ancheta continuă pentru că procurorii din România vor să afle dacă a avut complici în România.

Mihaela Adriana Fieraru, în vârstă de 11 ani, din Gura Șuții, judeţul Dâmboviţa, a fost dată dispărută la mijlocul lunii septembrie. Fata ieşise de la şcoală şi se întorcea acasă. După trei zile de căutări, fetiţa a fost găsită decedată pe un câmp. Copila prezenta urme de violență pe corp, iar medicii legişti au stabilit că fetiţa de 11 ani a murit sugrumată. De asemenea, legiştii au stabilit că fetiţa fusese şi abuzată sexual.

Principalul suspect în acest caz, un cetăţean olandez în vârstă de 46 de ani, care a părăsit România la scurt timp după uciderea Adrianei, s-a sinucis în Olanda la scurt timp. Visscher a murit după ce a intrat frontal cu mașina sa, un BMW decapotabil, într-un camion.