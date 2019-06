Răsturnare de situaţie în cazul lui Răzvan Ciobanu! Au apărut imaginile deochiate de pe hardurile regretatului designer

Totodată, pe acele dispozitive, în afara unor imagini pentru adulți, s-ar afla lucruri personale de-ale lui Răzvan Ciobanu, documente medicale, dar și alte lucruri compromițătoare.

"L-am sunat pe Marius, fostul iubit, i-am spus că am fost la apartamentul lui Răzvan. L-am rugat să îmi dea numărul mamei lui. Marius mi-a zis că, dacă găsesc în casă niște hard diskuri și un laptop să le iau la mine și sa i le dau mamei lui Răzvan. Nu a vrut să ajungă la nimeni, decât la părinții lui.

Marius știa de hard diskuri și de laptop. Nu am discutat, nu m-a interesat. Nu am vorbit despre imagini de pe camere de luat vederi. Nu s-au găsit hard diskurile, ci doar laptopul. L-a luat tatăl lui Razvan. Am auzit de la altcineva ce ar conține. Sunt chestii pornografice și alte chestii. Nu pot să spun.

Sunt lucruri personale ale lui Razvan. Și alte documente medicale...", a declarat Sorin Oprea, amicul lui Răzvan Ciobanu, potrivit cancan.ro.

