Articol publicat in: Life

Răsturnare de situaţie în DOSARUL MORŢII lui RĂZVAN CIOBANU. "Ora la care a murit designerul nu este cea care a fost vehiculată"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dosarul morții lui Răzvan Ciobanu va fi finalizat peste doar câteva zile și foarte probabil că vor fi multe surprize. Foto: rtv.net Avocata Laura Vicol, bună prietenă cu designerul, a anunţat că dosarul est gata și foarte curând va fi închis, scrie stirilekanald.ro. Laura Vicol nu a dat mai multe detalii despre conținutul acestuia, spunând că îl va face public atunci când va avea voie. A "scăpat" însă o informație importantă despre moartea lui Răzvan Ciobanu. Citeşte şi Detalii ŞOC din ancheta morţii lui Răzvan Ciobanu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu designerul "Ora la care a murit Răzvan Ciobanu nu este cea care a fost vehiculată", a spus avocata Laura Vicol. Despre Răzvan Ciobanu se știe că ar fi plecat din Mamaia undeva la ora 23.00, în noaptea în care a fost găsit mort. După această oră, au fost mai multe ipoteze privind momentul morții sale și ce ar fi făcut după ce a plecat din Mamaia. Au fost unii care au spus că Răzvan Ciobanu ar fi murit cu pruțin timp înainte să fie găsit de localnicii din Săcele. Au fost alții care au dat ora 1 noaptea ca fiind cea a decesului, după ce un bărbat care locuia în zonă ar fi spus că a auzit zgomote ciudate. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay