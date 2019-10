Detalii ŞOC din ancheta morţii lui Răzvan Ciobanu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu designerul

Laura Vicol a dezvăluit detalii neştiute despre ancheta morții designerului.

"Ancheta s-a desfășurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singură pauză de aproximativ trei săptămâni pe perioada de vară. Dar în rest, ancheta chiar s-a făcut și s-a făcut cum trebuie. Am primit absolut toate detaliile, s-au făcut audieri, oamenii au muncit. Mai este foarte puțin, câteva zile, și se închide ancheta. Am emoții acum ca mă uit la el și nu îmi vine să cred că l-am auzit din nou. A mers greu pentru că am eliminat toate pistele din jur. S-au închis toate pe care am umblat. Sunt împăcată cu adevărul pe care l-am aflat", a spus Laura Vicol.

Răzvan Ciobanu a murit pe 29 aprilie, în urma unui accident rutier petrecut în județul Constanța.