Răsturnare de situaţie în dosarul interlopilor din Dej. Au fost puşi în libertate, după 24 de ore petrecute în arest

Decizie revoltătoare a judecatoriei Dej. Cei șase interlopi reținuți în dosarul PEȘTI LA DEJ au plecat acasă liberi. Motivul este halucinant. Avocatul unuia dintre interlopi a facut cerere de recuzare a judecatoarei, iar din explicatia institutiei reiese că nu are cine sa judece cererea de recuzare. Abia dupa ce aceasta va fi judecată va urma si judecarea celei de arest preventiv.

Citește și: Anchetă internă a IPJ Cluj după ce şeful Poliţiei Dej a apărut în poze alături de interlopi pe timpul stării de urgenţă

Anchetatorii au stabilit faptul că in perioada 2016-2020, cei vizati in acest dosar au obtinut profituri de nu mai putin de un milion de euro, bani pe care i-au obtinut prin faptul ca au inlesnit practicarea prostitutiei mai multor femei pe care le duceau in tari precum Austria sau Elvetia. Banii ajungeau la acestia prin terte persoane sau transfer bancar.



În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate autoturisme, articole de îmbrăcăminte și bunuri de lux. Interlopii au fost implicati intr-un intreg scandal după ce au participat la o petrecere cu polițiști din Dej care în timpul stării de urgență.