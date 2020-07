Răsturnare de situaţie în scandalul dintre Brigitte Pastramă şi fiul său: I-am pus în cont 51.000 de euro. Nu ştiu ce a făcut cu banii

Robert Sfăt vrea să îşi dea în judecată mama pentru a-şi recupera partea sa de bani, din moştenirea din partea tatălui său.

"Dacă trebuie să mă judec cu ea, o voi face. Mai ales că am scris negru pe alb că trebuie să-mi dea 54.000 de euro. Aştept să văd dacă mi-i aruncă şi pe ăia. A investit bani în operaţii estetice, care au costat-o mai mult probabil decât mi-a scris mie în procură, decât moştenirea" , a declarat acesta.

Brigitte susţine că imobilul din Dumbrăviţa nu este moştenirea fiului său. Mai mult decât atât, aceasta a declarat că i-a oferit lui Robert suma de 51.000 de euro, pe care acesta a cheltuit-o pe porcării.

"Nu era moştenirea lui, casa din Dumbrăviţa. Eu am cumpărat, cu 78.000 de euro, un duplex pe care îl găsisem când eram cu Ilie. După cum ştiţi, cei care ni l-au vândut ne-au păcălit pentru că am cumpărat fără terenul de sub casă. Ne-am judecat, apoi am mai negociat şi le-am mai dat 30.000 de euro pentru teren, ulterior am cumpărat şi terenul vecin, le-am unificat şi am construit ceva superb.Am mobilat-o, am făcut şi piscină. Era o casă pentru mine şi pentru Robert. Recent am vândut casa şi, după ce am plătit taxe, agenţie, am împărţit banii, iar lui i-au revenit 51.000 de euro, pe care i-am pus în cont. Nu ştiu ce a făcut cu banii ăştia. A făcut porcării, şi nu pot să zic mai multe. I-am cumpărat o maşină pe care a buşit-o, i-am mai dat 50 de milioane în mână şi când am văzut cum îi cheltuieşte, am decis să nu îi mai dau nimic, şi mai bine îi iau un apartament. E liber să mă dea în judecată. De ce nu a făcut-o până acum, oare?", a spus bruneta.

Brigitte Pastramă a adăugat faptul că i-a plătit studiile, cursurile de barman, dar şi permisul de conducere, însă Robert nu s-a prezentat la niciuna dintre ele.

"Până acum Robi, a stat cu noi, avea etajul superior întreg, acum stă la prieteni. A furat altă maşină, a adus copii în casă şi m-am supărat. Am vrut să îi dau o corecţie şi au început circul. Mi-era frică să mai vin în casă. M-au scuipat, m-au agresat. În tot acest timp, eu i-am plătit facultatea, nu s-a dus, i-am plătit permis, nu s-a dus, i-am plătit curs de barman, nu s-a mai dus", a conchis Brigitte.