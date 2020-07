Război între enoriaşi şi preotul dintr-un sat de lângă Bucureşti. Oamenii îl acuză că le cere sume imense pentru înmormântări VIDEO

"Nea Marine, la cel ce n-are ia-i și ce mai are!" Ăsta-i cuvânt de preot?! La fiecare curte a cerut câte ceva! Lumânările le vinde cu 5 lei lumânarea!", se plânge un enoriaş.

O femeie care a venit la cimitir la soţul decedat de puţină vreme relatează experienţa ei cu preotul: "Mi-a murit soțul. A venit..."Mamaie, îmi dai 10 milioane de seara.” N-am avut. "Părinte, n-am, că omul meu a fost în spital!" Am adus vecini ca să vină să-mi ia și mie steagul și sfeșnicul. N-a vrut să li le dea. N-a venit seara să-i citească! ”Să se ducă familia!” Și sora mea i-a zis: "Părinte, care familie? Familia, uite-o acolo, e pe masă! E mort!" Și i-am dat, domnule, atunci, m-am împrumutat la un nepot de-al lui, mi-a dat 10 milioane. "Mamaie, trebuie să mai dai!" Am dat o dată două. Dădeam sărindar, făceam și o colivă...două! N-a lăsat să pună stâlpul aici! M-am dus la un meșter, s-a luat meșterul cu el... trebuie să dau bani! De fiecare dată bani! Bani, bani, bani! Am o pensie de 700! Am dat câte un milion, câte două, mi-a dat lumânări de un milion....18 milioane! N-am o hârtie! O chitanță n-am și eu! Nu e de ajuns 18 milioane? Eu cu ce mai trăiesc? Nu mai am cu ce să mai iau și eu o pâine până la pensie, că tot m-am strâns, m-am strâns, ca să fac și eu ceva! Poate am mâncar o ceapă cu o roșie ca să fac, să nu fiu de râsul satului! N-am de niciunele! Cine să mă ajute?", se arată indignată femeia.

"Jecmănește lumea! Nu știu cum să-i zic, că nu pot să-i zic om! Am făcut la Procuratură! Nu ne-a chemat pe niciunul!", spune un alt sătean.

Un alt bărbat are în mână o adresă de la Parchet: "Ne-a dat aici faptele pe care le are! Luare de mită și abuz în serviciu!"

Protopopului de Mihăilești îi este cunoscută situaţia de la Dărăști Vlașca, dar până în prezent nu a dispus nicio măsură împotriva preotului: "Domnule, ce se întâmplă acolo se știe: sunt trimise hârtii, sunt trimise adrese, s-a făcut anchetă de către DNA", spune protopopul.