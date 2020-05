Razboi sângeros între clanurile din mafia transporturilor. Focuri de armă în plină stradă, mai multe persoane au fost împuşcate VIDEO

Zeci de oameni, unii înarmați cu ceea ce părea a fi puști de vânătoare, au fost implicați într-un conflict violent, la lumina zilei, într-o suburbie rezidențială din afara capitalei Kiev. Potrivit oficialilor, cel puțin trei persoane au fost rănite.

Scenele violente, surprinse în imaginile filmate de amatori, preluate din blocurile de locuințe din apropiere, fiind postate apoi online, au avut loc vineri dimineață în orașul Brovary.

Potrivit ministrului de Interne, Arsen Avakov, aproximativ 100 de persoane au luat parte la confruntări, unele dintre ele provenind dintr-o altă regiune. "Șeful Ministerului de Interne a raportat președintelui că acest conflictul a avut loc între reprezentanții companiilor implicate în transportul de pasageri în Brovary", informează un comunicat de presă al Ministerului ucrainean de Interne.

Arse Avakov a spus că 20 de persoane au fost reținute.

