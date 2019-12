Răzvan Burleanu, prima reacţie publică după scandalul de la tragerea la sorţi a grupelor pentru EURO 2020. De ce nu l-a invitat pe Hagi

Stimate Domnule Gheorghe Hagi,

Încep această scrisoare prin a vă adresa scuzele mele personale şi ale Federaţiei Române de Fotbal pentru supărarea pe care aţi trăit-o din cauza neinvitării dumneavoastră la Tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020 din 30 noiembrie, de la Bucureşti, eveniment organizat de UEFA.

Vă asigur că nu am avut niciun moment intenţia de a vă exclude din rândul invitaţilor la evenimentul UEFA. Procesul de invitare a fost unul care trebuia să răspundă unor criterii pentru un eveniment non-sportiv şi, pur şi simplu, nu am avut inspiraţia să trecem dincolo de acestea şi să vă invităm ca personalitate aparte. Regretăm acest fapt.

Delegaţiile ţărilor participante la EURO 2020 au fost formate din preşedinte, secretar general, selecţioner, team manager şi ofiţer de presă. Nicio ţară participantă nu a avut în delegaţie legende ale fotbalului lor. Ca echipă necalificată, dar totuşi gazdă, am încercat să păstrăm acest format, cu mici adăugiri din zona non-sportivă a celor care se ocupă de organizarea EURO 2020 la Bucureşti. Repet, aceasta nu este o scuză pentru neinvitarea dumneavoastră cu statut special, ci doar vreau să vă descriu o realitate de care am ţinut seamă.

Domnule Hagi,

Sper că sunteţi convins de preţuirea pe care FRF v-o poartă şi pe care a demonstrat-o de multe ori prin recunoaşterea meritelor dumneavoastră şi a contribuţiei pe care o aveţi la dezvoltarea fotbalului românesc. O dovadă în plus a acestei aprecieri este faptul că, în vara anului 2018, FRF v-a propus să deveniţi Ambasador al EURO 2020 la Bucureşti. Am înţeles explicaţia dumneavoastră că vă dedicaţi cel mai mult timp activităţii la "Viitorul" şi nu aveţi timp de festivităţi.

Aş vrea să vă risipesc şi eventualele supărări că UEFA nu v-a invitat la acest eveniment. După cum a precizat Secretarul general adjunct Giorgio Marchetti, UEFA a decis un format special pentru această ediţie aniversară, invitând la Tragerea la sorţi reprezentanţi ai naţiunilor câştigătoare ale Campionatului European de-a lungul ultimilor 60 de ani. Iar Trofeul Delaunay a fost prezentat de doi fotbalişti care l-au ridicat deasupra capului la ultima ediţie, aşa cum este uzanţa la tragerile la sorţi ale EURO.

În încheiere, doresc să vă asigur în continuare de tot respectul meu şi să vă anunţ că Federaţia Română de Fotbal are deja în plan să onoreze figurile emblematice ale fotbalului românesc, prin invitarea specială la momentele cele mai importante ale EURO 2020, şi anume meciurile găzduite de Arena Naţională.

Cu consideraţie,

Răzvan Burleanu", a fost scrisoarea pe care preşedintele FRF i-a adresat-o deschis lui Gheorghe Hagi.

În conferinţa de presă de după meciul Viitorului cu FC Botoşani, Hagi a reacţionat: "Vi s-a interzis să mă întrebaţi de ce n-am fost invitat la tragerea la sorţi? E adevărat că nu am fost invitat. Nu am fost invitat, dar nici nu era obligatoriu. Fiecare gândeşte ce vrea, face ce vrea. Asta e, aşa s-a gândit. Cum să mă simt afectat? De ce să mă simt afectat? Eu mă simt mândru că am jucat pentru România. Eu doar v-am confirmat că nimeni nu m-a invitat. Şi nu vorbim cum a zis domnul Vochin despre ambasador. Nu vorbim, nu mutăm bobul în altă parte. E de invitaţie, atât", a spus Gică Hagi.