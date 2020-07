Răzvan Simion, la tribunal după despărţirea de Lidia Buble. Lovitură teribilă pentru vedeta de la Antena 1

Răzvan Simion nu se află la primul proces. Prezentatorul TV și fosta sa soție, Diana, au fost dați în judecată de Asociația de Proprietari a blocului în care cuplul a locuit pentru prima dată în Capitală. Cei doi figurau în 2018 drept co-proprietari în blocul din Drumul Taberei şi au fost dați în judecată pentru restanțele de la întreținere. Deși au fost considerați ambii pârâți, ulterior doar RăzvanSimion a rămas parte a procesului întrucât a avut loc divorțul. După partaj, Diana a rămas cu casa din Corbeanca, iar vedeta cu apartamentul din Capitală, scrie wowbiz.ro.

"In 2016, in momentul in care am divortat, am facut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu sot. La vremea respectiva, eu am renuntat la partea mea de proprietate pe acea locuinta in favoarea lui! Ce sa va spun, era achitat totul la zi, si impozite, si intretinere, si facturi. Altfel nu se putea face partajul", a declarat Diana Simion.

"In concluzie, din clipa in care totul s-a terminat intre noi si am facut intelegerea in fata avocatilor pe baza bunurilor, e ca si cum as fi vandut! Acum, nu mai am absolut nicio legatura cu trecutul. De aceea, va spun clar ca nu trebuie sa fiu chemata in niciun fel de calitate in fata oamenilor legii! Repet, din mai 2016, fostul meu sot figureaza la Finante, sector 6, ca unic proprietar si sunt datoriile lui din punct de vedere legal! Adevarul este acesta si nu poate fi contestat de nimeni", a mai explicat fosta soție a lui Răzvan Simion.

Răzvan Simion este în proces şi cu compania ENEL Energie Muntenia. Astfel, dosarul înregistrat pe 27 noiembrie 2018 la Judecătoria Sectorului 6 îl are pe "matinal" drept debitor. Totodată, obiectul procesului este reprezentat de executarea silită a lui Răzvan Simion.