Reacţia Poliţiei în cazul lui George Burcea. Actorul a fost prins DROGAT la volan

Autorităţile au transmis faptul că pe data de 21 februarie, poliţiştii Serviciului Rutier au oprit în trafic un bărbat, pe Bulevardul Eroilor din oraşul Voluntari. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv.

George Burcea, soţul Andreei Bălan, consumase substanţe psihoactive înainte de a se urca la volanul autoturismului. Actorul a fost dus la un spital din Bucureşti, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge şi urină.

În continuare, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. George Burcea nu mai are voie să conducă până la definitivarea dosarului, iar dacă va fi condamnat permisul îi va fi anulat.

"La data de 21 februarie a.c.,în jurul orelor 10:00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive. Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive", a declarat IPJ Ilfov pentru Spynews.ro şi Antena Stars.

În tot acest timp, Andreea Bălan trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Aceasta a vorbit zilele trecute despre un posibil divorţ, dând de înţeles că actorul este cel vinovat de faptul că relaţia nu mai funcţionează.

Andreea Bălan şi George Burcea, tot mai aproape de divorţ!

În urmă cu jumătate de an, Andreea Bălan și George Burcea au făcut cununia religioasă, mai exact pe 15 septembrie 2019. Nașii au fost Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Deși nu a trecut mult de la marele eveniment, zvonurile despre divorț și-au făcut loc. Aurelian Temișan, fiind în măsură, dar și afectat de situația prin care trec finii lui, și-a expus punctul de vedere pe rețelele sociale.