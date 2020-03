REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Totul despre El Clasico 2020 UPDATE: echipe surpriză

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Realul vine după înfrângerea surprinzătoare cu Levante, 0-1, urmată de un 1-2 cu Manchester City, pe teren propriu, în optimile Champions League. De cealaltă parte, trupa lui Setien are 4 victorii la rând în campionat și o remiză în Champions League, 1-1 pe terenul celor de la Napoli. În caz de vivtorie, catalanii se distanțează la 5 puncte de rivali, cu 11 etape rămase de jucat.

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT

Echipele probabile

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy - Modric, Valverde, Casemiro, Kroos - Benzema, Vinicius Jr.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Junior Firpo - Busquets - Arthur, De Jong - Vidal - Messi, Griezmann

De la meciul din octombrie 2014, Barca a obţinut patru victorii consecutive pe Santiago Bernabeu: 4-0 pe 21 noiembrie 2015 (dublă Luis Suarez şi fără Messi titular), 3-2 pe 23 martie 2017 (gol Messi în prelungiri), 3-0 pe 23 decembrie 2017 (Luis Suarez şi Messi au adus victoria în repriza secundă, în care a fost eliminat Carvajal) şi 1-0 pe 6 februarie 2019 (gol Ivan Rakitic).

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE. Cifre El Clasico 2020

72-72 este palmaresul direct dintre cele două echipe în ceea ce privește victoriile în La Liga.

Real Madrid nu a pierdut niciun meci pe teren propriu în acest campionat.

Barcelona a pierdut 4 meciuri în 12 deplasări în acest sezon.

Real Madrid are cea mai bună apărare din acest sezon, în campionat, cu 17 goluri primite.

Barcelona are cel mai bun atac din acest sezon, în campionat, cu 62 de goluri marcate.

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Cele două rivale, aproape de egalitate perfectă

Meciul de astăzi va fi al 180-lea în liga spaniolă între cele două rivale, care se află la egalitate în privinţa numărului de victorii (72), în timp ce 35 de partide s-au încheiat la egalitate.

În total, Barca şi Real s-au înfruntat de 243 de ori în meciuri oficiale, catalanii având o victorie în plus faţă de Real (96-95), în 52 de meciuri fiind consemnată remiza.

Argentinianul Lionel Messi este golgheterul absolut din El Casico, cu 26 de reuşite, în timp ce Real Madrid se mândreşte cu cea mai categorică victorie în faţa Barcelonei (11-1 în Cupa Spaniei, pe 19 iunie 1943).

După 25 de etape, FC Barcelona este liderul clasamentului campionatului de fotbal al Spaniei, cu un avans de două puncte faţă de Real Madrid, ocupanta locului secund.

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE. Real Madrid, favorită la casele de pariuri

Formaţia gazdă, Real Madrid este favorită la casele de pariuri. O victorie a madrilenilor primeşte o cotă de 2.20 la victorie, în timp ce remiza este cotată la 3.75. Barcelona are o cotă de 3.15 la victorie înainte de marele meci de pe Santiago Bernabeu.

REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE. Mateu Lahoz, arbitrul desemnat să conducă El Clasico

Antonio Mateu Lahoz (42 de ani) a fost desemnat să conducă la centru duelul dintre Real Madrid şi FC Barcelona.

Centralul născut în Algimia dAlfara (Valencia) a debutat în La Liga în 2008 şi este arbitru FIFA din 2011. Cunoscut pentru stilul său liber în care arbitrează un meci, Lahoz este considerat un arbitru de elită în fotbalul european şi unul dintre centralii cei mai buni din fotbalul european la această oră.

Real Madrid - Barcelona LIVE STREAM ONLINE. Vezi meciul în direct AICI

Ibericul acordă în medie 1.07 faulturi pentru echipele gazdă şi 1.14 faulturi pentru echipele oaspete. Anul trecut el a arbitrat meciuri din sferturile de finală şi semifinala UEFA Champions League dintre Tottenham şi Ajax Amsterdam. Lahoz a condus la centru meciuri din Europa League şi Champions League, dar şi partide de la Campionatul Mondial din 2018, Campionatul European sau Jocurile Olimpice. 80 de cartonaşe galbene a acordat Lahoz în meciurile din La Liga din acest sezon şi 4 cartonaşe roşii.

Nu uitaţi! Duminică, de la ora 22:00, campioana Spaniei vizitează Estadio Santiago Bernabeu, la câteva zile după confruntările pe care cele două rivale le-au disputat în UEFA Champions League. Real Madrid are 53 de puncte înainte de duelul direct, în timp ce FC Barcelona are 55 de puncte şi a devenit etapa trecută noul lider din La Liga. Doar două înfrângeri are Real Madrid în campionat, ambele în deplasare, la Levante şi Mallorca. Barca a pierdut patru meciuri, ultimul dintre ele în ianuarie, pe Mestalla, scor 0-2.



