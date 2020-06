Regina Marii Britanii este furioasă! Gestul care a scos-o din minţi FOTO

Angajaţii Reginei, care se ocupă cu îngrijirea proprietăţii din Scoţia, imploră turiştii să nu mai folosească terenurile regale pe post de toalete publice sălbatice. Aceştia au postat pe reţelele sociale mai multe fotografi care arată hărtia igienică împrăştiată pe toată suprafa verde a proprietăţii.

"Vă rugăm să vă amintiți că nu există toalete publice deschise apropiate în acest moment", au scris pe Twitter reprezentanţii proprietăţii Balmoral.

Whilst toilets are closed. If you need to pee, please do so at least 30 metres from lochs or streams. If you need to defecate, do so as far away as possible from buildings, paths, water courses and farm animals. Bury faeces in a shallow hole and replace the turf. pic.twitter.com/K4EfGGuAFf