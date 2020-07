Reguli noi pentru bucureşteni. Ce trebuie să facă dacă vor să meargă în Centrul Vechi

Pandemia de coronavirus şi creşterea numărului de cazuri de COVID-19 aduc reguli noi pentru bucureşteni.

"Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp. Am avut în vedere în permanenţă evaluarea riscurilor la nivelul municipiului Bucureşti. Am indicat ca zonă care are un grad de infecţie foarte mare Centrul Vechi al municipiului Bucureşti", a declarat Aurelian Bădulescu.

Cât de mult se tem românii de coronavirus? Sondaj IRES, răspunsuri surprinzătoare, în funcţie de studii

Cazurile de coronavirus sunt în creştere în România, iar imaginile cu terasele aglomerate şi străduţele înguste pline de oameni nu sunt deloc îmbucurătoare. Atât autorităţile, cât şi cadrele medicale sfătuiesc românii să ţină cont de regulile impuse pentru a împiedica răspândirea coronavirusului.

Până miercuri, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.