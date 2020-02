Reincepe spectacolul din Champions League: Programul meciurilor si favorite

Primele meciuri din optimile de finala vor avea loc saptamana viitoare, iar programul complet este urmatorul:

Borussia Dortmund – PSG (18 februarie, ora 22:00 si 11 martie, ora 22:00)

Nemtii nu se afla intr-o forma prea buna, dar mizeaza pe atacantul norvegian Erling Haaland, care a marcat sapte goluri in patru meciuri din Bundesliga. PSG in schimb nici nu concepe sa nu treaca de Dortmund, mai ales ca se afla intr-o forma extraordinara, fiind neinvinsa de pe 1 noiembrie 2019. PSG vrea cu orice pret sa castige Champions League in acest sezon si are cota 8.00 la pariuri sa se impuna in aceasta competitie.

Atletico Madrid – Liverpool (18 februarie, ora 22:00 si 11 martie, ora 22:00)

Liverpool s-a distantat deja in viitoare invingatoare in Premier League, iar acum se concentreaza pe Champions League, in speranta ca va reusi sa castige trofeul pentru a doua oara la rand. O va avea in fata pe Atletico Madrid, echipa recunoscuta pentru organizarea defensiva, care are insa un parcurs oscilant in La Liga, unde ocupa abia locul 4. Liverpool este a doua favorita la castigarea Champions League, avand cota 5.00.

Atalanta – Valencia (19 februarie, ora 22:00 si 10 martie, ora 22:00)

Aceasta confruntare pune fata in fata doua outsidere din Champions League. Atalanta traverseaza cel mai bun moment din istorie, e calificata pentru prima data in optimile de finala, iar in Serie A ocupa locul 4. In schimb, Valencia are de partea ei traditia in Champions League, dar in La Liga ocupa abia locul 7 si vine dupa doua esecuri la rand.

Tottenham Hotspur – Leipzig (19 februarie, ora 22:00 si 10 martie, ora 22:00)

Echipa lui Jose Mourinho, finalista in editia precedenta a Champions League, se afla intr-o revenire de forma de la numirea portughezului, luptand cu sanse reale pentru a incheia in Big Four. Leipzig este insa intr-o scadere de forma in Germania, venind dupa patru meciuri la rand fara victorie.

Napoli – FC Barcelona (25 februarie, ora 22:00 si 18 martie, ora 22:00)

Barcelona este a treia favorita la castigarea Champions League (cota 7.00) si vrea sa treaca de Napoli, o formatie ce incearca sa treaca peste deriva in care s-a aflat in ultimele luni. Catalanii pornesc insa cu prima sansa de departe in duelul cu Napoli.

Chelsea Londra – Bayern Munchen (25 februarie, ora 22:00 si 18 martie, ora 22:00)

Un duel ce se anunta a fi foarte echilibrat. Bayern Munchen este vazuta favorita, avand in vedere ca Chelsea are un lot destul de tanar. De altfel, bavarezii sunt vazuti cu sansa a patra la castigarea Champions League, avand cota 7.50 la pariuri sportive online. Chelsea, in schimb, are abia cota 41.00.

Olympique Lyon – Juventus Torino (26 februarie, ora 22:00 si 17 martie, ora 22:00)

Cu Cristiano Ronaldo intr-o forma de senzatie, Juventus Torino porneste drept mare favorita in duelul cu Lyon, echipa cu cele mai mici sanse sa castige Champions League. Cota francezilor este de 201.00, in timp ce Juventus are o cota de 11.00 sa ridice trofeul.

Real Madrid – Manchester City (26 februarie, ora 22:00 si 17 martie, ora 22:00)

Poate cel mai asteptat meci din optimile de finala. Real Madrid, lidera din La Liga, intalneste Manchester City, echipa considerata favorita la castigarea Champions League, cu o cota de 4.75. In schimb, Real Madrid are abia cota 15.00 sa se impuna din nou in aceasta competitie. In orice caz, acest duel este ca un joc de ruleta, in care orice echipa se poate impune, avand in vedere de valoarea loturilor si de traditie.