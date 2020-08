Remus Rădoi, afaceristul din cazul crimelor de la Caracal, reţinut de poliţişti pentru evaziune fiscală

"În urma activităţilor desfăşurate în teren, poliţiştii rutieri au depistat la intersecţia dintre Calea Bucureşti cu strada Răsăritului, din municipiul Caracal, un bărbat, de 42 de ani, din comuna Redea, judeţul Olt, în timp ce conducea un autoturism având dreptul de a conduce suspendat. În urma cu 10 zile, poliţiştii Serviciului Rutier Olt au întocmit un dosar penal pentru sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, întrucât aceeaşi persoană a fost depistată conducând un autoturism pe raza comunei Slătioara, având permisul de conducere reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce", au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Percheziţii la firmele lui Remus Rădoi, zis "Codiţă". Ce au găsit procurorii

Potrivit unor surse oficiale, este vorba despre omul de afaceri Remus Rădoi.

Bărbatul a fost depistat în trafic de către un echipaj de poliţie din Caracal care verifica modul de respectare a restricţiilor de circulaţie prevăzute în ordonanţele militare.

"Având în vedere faptul că prin încălcarea repetată a normelor privind circulaţia pe drumurile publice bărbatul pune în pericol participanţii la trafic, poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat unităţii de parchet competente cu propuneri legale", au menţionat reprezentanţii IPJ Olt. Remus Rădoi este afaceristul la care ar fi apelat fostul adjunct al IPJ Olt Nicolae Alexe, pe 25 iulie, pentru găsirea Alexandrei Măceşanu.

Remus Rădoi, implicat în cazul Caracal

Comisarul şef Nicolae Alexe, numărul unu pe operaţiuni în poliţia Olt şi cel care a coordonat acţiunea de la Caracal după dispariţia adolescentei Alexandra Maceşanu, a apelat la un apropiat, Remus Rădoi ”Codiţă”, şeful unei reţele uriaşe şi dintre cei mai temuţi oameni din judeţ, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, a relatat ”Libertatea”, care a publicat conversaţiile incredibile de pe WhatsApp dintre poliţistul Alexe şi Rădoi ”Codiţă” şi mărturiile date ziarului de doi lideri de grupări concurente.

Remus Rădoi ”Codiţă” a trimis poliţia la două adrese false ale rivalilor din clanul Oacă în seara în care fiecare minut conta pentru găsirea fetei. În acelaşi timp, clanul Oacă cunoştea şi el toate mişcările poliţiei, fiind prieten cu şefii poliţiei din Caracal: Mirea şi Humă, ambii implicaţi în căutarea Alexandrei, scrie ”Libertatea”, care prezintă şi schimburile de mesaje dintre cei implicaţi.

„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informaţii de care vorbiţi dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu ştiu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon şi le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat Alexe pentru B1.ro.

Pe de altă parte, în raportul MAI privind felul în care s-a acţionat în acest caz se arată că Alexe a aflat despre apelurile Alexandrei la 112 puţin după ora 11.00, dar şi-a minţit superiorii că a aflat mult mai târziu despre caz. El participa la bilanţurile poliţiei din localităţi din judeţ, când a fost informat despre situaţie. Nu şi-a schimbat însă programul.

Abia la ora 20.00 a constituit punctul de comandă pentru dispariţia de minori, la aproape şapte ore după apelurile Alexandrei la 112, potrivit raportului.