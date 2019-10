RENNES - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meciul zilei pentru români în EUROPA LEAGUE. LIVE BLOG Rennes - CFR Cluj

Cu trei puncte după primele două runde, CFR Cluj merge în Franţa cu speranţa că poate produce o nouă surpriză. Rennes are un singur punct după remiza de pe teren propriu cu Celtic. Pentru francezi a urmat o înfrângere pe terenul lui Lazio, echipa pe care CFR Cluj a învins-o chiar la debutul în UEFA Europa League.

Clasament Grupa E

Celtic Glasgow – 4 puncte CFR Cluj – 3 p. Lazio – 3 p. Rennes – 1 p.

Rennes a pierdut patru din ultimele 5 meciuri disputate în toate competiţiile. Pe 29 septembrie, francezii au remizat, 1-1 cu Olympique Marseille, singurul detaliu pozitiv din ultima lună pentru formaţia ”roş-neagră”. CFR merge în Franţa după victoria din derby-ul cu U Craiova, scor 2-0.

Les Rogues et Noir este un club înfiinţat pe 10 martie 1901, adică în urmă cu 118 ani. Gruparea franceză îşi joacă meciurile de pe teren propriu pe Roazhon Park, o arenă cu 29.778 de locuri. Pe banca francezilor se află Julien Stephen, un tehnician foarte tânăr, lipsit de experienţă, care a pregătit-o înainte de Rennes B, formaţia secundă a clubului.

157.40 de milioane este cota de piaţă a formaţiei franceze conform site-ului transfermarkt.com. Eduardo Camavinga este cel mai bine cotat fotbalist din lotul francezilor, cu o cotă de piaţă de 20 milioane de euro. Benjamin Bourigeaud şi Raphinha sunt următorii clasaţi cu cote de 15, respectiv 14 milioane de euro.

Camavinga este şi cel mai tânăr jucător al formaţiei Rennes. Este născut pe 10 noiembrie 2002, iar la 16 ani deja se scrie despre interesul unor cluburi mari din Europa, precum Paris Saint Germain, Real Madrid sau Manchester United.

Patronul lui Rennes a donat 109 milioane de dolari pentru reconstruirea Catedralei Notre-Dame

Francois-Henri Pinault este al treilea cel mai bogat om din Franţa şi este patronul lui Rennes din 1998, când tatăl lui a cumpărat clubul deţinut anterior de municipalitate. Cu o avere estimată la 30 miliarde de dolari, omul de afaceri francez a investit masiv la echipă la sfâşitul anilor ’90. În cei 21 de ani de când este patron al clubului, Rennes a reuşit să câştige Cupa Franţei în sezonul trecut, când a învins-o, în mod surprinzător, pe PSG în finală. Patronul lui Rennes a intrat în atenţia presei din întreaga lume în primăvara acestui an. După incendiul de la Catedrala Notre-Dame, Francois-Henri Pinault a anunţat că va dona 109 milioane de dolari pentru reconstrucţia cunoscutului edificiu.

Julien Stephan, antrenorul lui Rennes se teme de Billel Omrani: "E periculos"

Julien Stephan (39 de ani), antrenorul celor de la Rennes, a recunoscut că Billel Omrani (26 de ani) reprezintă principalul pericol al CFR-ului.

„Este periculos, pentru că are un volum mare de efort şi echipa joacă mult pe partea sa. Are un rol şi pe plan defensiv, pentru că se implică mult în recuperarea balonului. A marcat goluri, a fost determinant în precedentul meci cu Celtic, din preliminariile Champions League, marcând trei goluri acolo, deci este un atacant foarte periculos. Avem nevoie de un rezultat pozitiv. Acum avem un punct, ei au trei, dar cu un rezultat pozitiv trecem peste ei. Totul încă se joacă în această grupă”, a spus Julien Stephan, înainte de meci.

Francezul a avut cuvinte de laudă la adresa întregii echipe pregătite de către Dan Petrescu și a dat de înțeles că a analizat cu atenție jocul CFR-ului.

„Echipa Clujului este foarte experimentată, o echipă compactă care ştie să se apropie foarte repede de poartă, care este de asemenea foarte puternică pe recuperare. Joacă cu foarte mult angajament, cu o foarte mare agresivitate, o agresivitate pozitivă. Este o echipă dificil de manevrat, care a câştigat pe teren propriu împotriva lui Lazio, dar care a fost dominată în ultimul meci de la Celtic. În plus, când joacă în deplasare, are o organizare foarte bună şi o capacitate foarte mare de a juca pe contraatac şi se foloseşte de fazele fixe pentru a-şi pune adversarul în pericol”, a mai spus antrenorul lui Rennes.

Rennes a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa AS Monaco, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Franţei. Pentru Rennes urmează confruntarea de joi cu CFR Cluj, din Liga Europa.

La confruntarea din Ligue 1, au marcat Ben Yedder ‘3, ‘90+2 şi Slimani ’57 pentru Monaco, respectiv Maouassa ’12 şi Hunou ’49 pentru Rennes. Rennes a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa AS Monaco, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Franţei.

”Din informaţiile pe care le avem, Rennes este o echipă extrem de puternică, cu jucători foarte valoroşi. Mergem să ne jucăm şansa şi să obţionem punct sau puncte. La Celtic, când am avut masa oficială cu cei de acolo, ne povesteau că au avut un meci destul de greu şi că este o echipă extrem de puternică pe teren propriu. Ştim că în acest început de sezon a învins şi pe PSG. Sunrtem conştienţi că nu va fi un meci uşor, dar sperăm că Dan şi băieţii vor face din nou un meci marec şi să obţinem puncte care să ne ţină în cursa pentru calificare. Am doborât deja, să spunem aşa, multe recorduri sau multe meciuri în care am plecat cu şansa a doua. Am reuşit să obţinem victoriile şi sperăm să reuşim din nou un meci mare şi o surpriză” a declarat managerul sportiv, Bogdan Mara la plecarea din România a CFR-ului

Meciul programat joi, de la ora 22.00, în etapa a treia a grupei E a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Rusia, cu Aleksei Eskov la centru. Acesta va fi ajutat de asistenţii săi, Dmitri Mosyakin şi Valeri Danchenko. Rezervă va fi un alt arbitru rus, Vladislav Bezborodov. Partida dintre Rennes şi CFR Cluj este a treia pentru campioana României în grupele competiţiei.

În primele două jocuri, echipa lui Dan Petrescu a câştigat cu Lazio şi a fost învinsă de Celtic. Prima confruntare a fost condusă de o brigadă din Polonia, iar a doua a fost încredinţată uneia din Germania.

