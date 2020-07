Reprezentanta patronilor de hoteluri din Mamaia și Constanţa: Turcia şi Grecia dau bani presei pentru denigrarea Litoralului românesc

Sudul Litoralului românesc va fi în 5 ani o destinaţie pe care o vom căuta, care poate deveni Coasta de Azur a României, susţine Anca Nedea Pavel, director executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa.



"Eu cred că în 5 ani de zile sudul Litoralului o să fie o destinaţie în care o să ne placă să ne visăm într-o experienţă, o destinaţie pe care o să o căutăm. Pentru că ne place să naştem mituri pentru a ne face rău unii altora - toată lumea spune - sudul va fi, Mamaia o să cadă, nu trebuie să cadă Mamaia ca să crească sudul. Trebuie să înţelegem că pe o salbă de staţiuni extraordinar de frumoasă, a unui litoral foarte vast, putem să fim şi noi o Coastă de Azur a României, în care avem staţiuni unde ne ducem pentru viaţă de noapte, staţiuni unde ne ducem pentru savoare, pentru relaţia cu trecutul, pentru nişte amintiri, staţiuni unde ne ducem pentru că suntem tineri şi sălbatici şi vrem să fim lăsaţi mai liberi. (...) O să avem un litoral unde îmbinăm foarte multe tipuri de consum pentru toate gusturile, în ciuda unei sezonalităţi foarte strânse. La ora actuală, sudul litoralului românesc nu mai are proprietăţi în paragină, toate au fost cumpărate", a declarat, marţi, Anca Nedea, într-o conferinţă de presă susţinută în staţiunea Cap Aurora.

Ea consideră că Litoralul românesc poate fi folosit tot timpul anului, dacă se oferă un alt tip de turism, în funcţie de anotimp.



"Trebuie să începem cu turism de tratament, cu balneo, la începutul anului, să continuăm cu prevenţia în primăvara, să facem turism de leasure în vară şi să ne întoarcem din nou la prevenţie în toamnă. Să parcurgem tot anul având un litoral viu", a spus Nedea.



Potrivit sursei citate, antreprenorii din zonă au făcut investiţii serioase, iar unele destinaţii precum Mangalia au derulat deja o serie de proiecte cu fonduri europene.



"Momentul acesta este un moment pe care refuzăm să ni-l mai fure cineva. De ce? Pentru că plătim cu tot ce avem noi antreprenorii, avem gajat tot, toţi avem credite foarte grele, ne chinuim şi ne gândim la angajaţii noştri cărora le-am crescut demult salariile. Chiar vă închipuiţi că mai este dispus cineva să mai muncească pe nimic într-o industrie a serviciilor care este foarte grea? Nu. Nu este aşa. Poate este momentul să depăşim aceste momente tabu legate de litoralul românesc şi numai prin mesaje pozitive să abordăm altfel problema. Să arătăm că o destinaţie cum este Mangalia a reuşit două proiecte majore pe fonduri europene, în Saturn şi Neptun, de refacere a infrastructurii acestor staţiuni", a spus ea.



Anca Nedea susţine că nu este nimic mai frumos într-o destinaţie "decât să faci istorie", iar rolul tinerilor antreprenori este "să reinvestim, să redescoperim şi să nu îngropăm destinaţii făcute de părinţii noştri".



"Faptul că există o generaţie care ia nişte hoteluri foarte bine făcute, de pe vremea lui Ceauşescu, şi încearcă să le aducă la o noua faţă mi se pare că ar trebui să fie un lucru de orgoliu al românilor. Noi am investit în aceste proprietăţi vechi. Despre asta este turismul, despre istorie, despre cultură, despre identitate, de aceea turismul are gradul de rezilienţă, de rezistenţă cel mai mare la nivel mondial şi iată învinge şi pandemia, pentru că părem toţi oamenii acestui mapamond într-o inconştienţă totală în dorinţa de a fugi în continuare în destinaţii pentru a fura momente. Turismul este despre a fura momente. Rolul nostru este să reinvestim, să le redescoperim şi să nu îngropăm destinaţii făcute de părinţii noştri şi până la înţelege că litoralul este al nostru al tuturor trebuie să începem să ne schimbam nişte perspective", a explicat Anca Nedea.



Aceasta consideră că este frustrant pentru un antreprenor, manager şi consultant de foarte mulţi ani să vadă o aversiune faţă de litoralul românesc, considerând că este chiar "fashionable".



"Este fashionable de foarte mulţi ani să văd o aversiune faţă de litoralul românesc, alte destinaţii cum sunt Bulgaria, Turcia şi Grecia finanţând masiv presa de litoral şi presa din România să spună lucruri bune despre acele destinaţii şi lucruri foarte rele despre litoralul românesc. Am avut însă plăcerea anul acesta să găsesc în presa constănţeană un partener susţinut pentru promovarea litoralului românesc. Dar am avut şi o dezamăgire imensă până acum o săptămână - două să văd la nivel central, pe toate televiziunile, campanii foarte agresive împotriva litoralului românesc. De acea vreau să transmit un mesaj de aceea, se numeşte litoralul românesc, pentru că este al românilor", a adăugat Anca Nedea.



Ea a participat marţi la conferinţa de presă privind soluţiile găsite de operatorii din turism care promovează vacanţele la Marea Neagră în contextul pandemiei, organizată de litoralulromanesc.ro.