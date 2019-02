Reprezentanta României la CM de schi alpin, lăsată singură la competiţie. "N-am echipă, n-am antrenor, n-am skiman!"

Ania Monica Caill, care pe 5 februarie s-a clasat pe locul 28 în proba de slalom super-uriaş, disputată în staţiunea suedeză Are în cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin, a lansat un mesaj disperat pe Facebook.

"Maine este coborarea din cadrul Campionatul Mondial.

Sunt foarte mandra sa ma aflu la start.

Da, voi fi singura sportiva care este tot sezonul fara o echipa, fara antrenor, fara skiman, etc.

Sunt singura care voi fi in acest start care vrea sa dea totul fara nici o informatie de pe partie, fara sfatul unui antrenor care sa ma cunoasca si care poate sa ma ajute la momentul potrivit sau fara un skiman in care am incredere ca va face schiurile cum trebuie.

Bineinteles ca nu am avut vreodata acest obiectiv sa ma aflu aici in asemena conditii.

Daca ma intrebati acum cativa ani cu siguranta nu as fi crezut ca se va intampla asta.

Dar fiecare avem propria istorie. Am invatat zi de zi sa ma confrunt cu orice obstacol care imi apare in cale.

Am invatat sa adaptez obiectivul in functie de variabilele din jurul meu.

In momentul asta sunt foarte mandra de nivelul pe care l am obtinut singura, sunt mandra de felul in care schiez.

O sa ma lupt maine sa fiu cat mai aproape posibil de fetele care au deja top 30 in Cupa Mondiala si care nu cunosc sentimentul de a fi singura intrun start de coborare.

Acesta este obiectivul meu si sunt mandra de el", este mesajul postat de Ania Monica Caill.

Ania Monica Caill s-a născut pe 24 octombrie 1995 la Limoges, Franța, iar de la Jo de Iarnă din 2014 reprezintă România.