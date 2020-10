Reputaţia lui Rudolf Giuliani ar putea fi compromisă după apariţia în "Borat 2". Ipostaza jenantă în care apare în film

După un interviu plin de obscenităţi, jurnalista, care se prezintă drept o susținătoare a conservatorilor, şi Giuliani se retrag în camera de hotel, la sugestia fetei, pentru a bea ceva. Încăperea este, însă, dotată cu camere ascunse.

După ce tânăra îi scoate microfonul, Giuliani, în vârstă de 76 de ani, se întinde pe pat, jucându-se cu cămașa desfăcută și băgându-şi mâna în pantaloni. Sunt, însă, întrerupți de Borat care intră în fugă și spune: „Are 15 ani. E prea bătrână pentru tine”.

Rudy Giuliani a vorbit despre această situație în luna iulie, însă nu a menționat atunci că a fost filmat într-o ipostază compromițătoare.

“Un tip a intrat alergând, purtând un costum roz de transgender. Era în bikini roz, cu dantelă, părea absurd. Avea barbă și era cu picioarele goale”, ar fi povestit Giuliani atunci.

Giuliani nu l-a recunoscut pe actorul Sacha Baron Cohen și ar fi chemat poliția.

“Acea persoană a venit țipând, și m-am gândit că trebuie să fie o farsă, deci am chemat poliția. Și apoi el a fugit. Mai târziu am realizat că trebuie să fi fost Sacha Baron Cohen. M-am gândit la toți cei pe care i-a păcălit înainte și m-am simțit bine în pielea mea, pentru că nu a reușit să mă prindă”, a declarat atunci fostul primar al orașului New York City.