Reţetă cozonac de Paşte. Aşa îţi iese delicios şi pufos

Reţetă cozonac de Paşte. INGREDIENTE: 1 kg faina, 500 de grame de zahăr, 8 oua, 70 gr drojdie, jumătate de litru de lapte, 125 ml ulei, 125 grame de unt, o esenta de vanilie, o esenta de rom, coaja rasa de la o lamaie, cacao, 200 grame de nuca, stafide şi rahat.

Este foarte important ca înainte să te apuci de treabă toate ingredientele să fie la temperatura camerei.

Reţetă cozonac de Paşte. MOD DE PREPARARE

Puneţi laptele pe foc, apoi adăugaţi zahărul, esenţa de vanilie, cea de rom şi coaja de lămâie. Amestecaţi până când se dizolvă zahărul.

Reţetă cozonac de Paşte. Drojdia se freaca cu o lingurita de zahar pana se omogenizeaza, se amesteca totul cu o lingura de faina. Maiaua se lasa la dospit pana când isi dubleaza volumul.

Următorul pas este să încălziţi uleiul şi să topiţi untul. Se iau 8 oua si se separă gălbenuşurile de albuşuri.

Reţetă cozonac de Paşte. Se pune faina in vasul in care framanti aluatul, iar când s-a dospit maiaua o aşezi în mijlocul făinii şi amesteci, adăugând câte puţin laptele cald cat sa poti băga degetul in el, până se omogenizează.

Adaugi apoi cele 6 galbenusuri si amesteci in continuare, pana cand coca este omogena. Acum poti sa adaugi uleiul caldut si untul topit si framanti pana nu se mai lipeste coca de mana. Când e totul gata, acoperi vasul cu un prosop si lasi sa creasca pana isi dubleaza volumul.

Reţetă cozonac de Paşte. Între timp poţi pregăti umplutura. Baţi albusurile spuma, pui zahar si cacao dupa gust, nuca pisata si stafidele sau rahatul.

Când coca de cozonac si-a dublat volumul, imparti compozitia in doua, daca ai tavi mai mari, sau in trei daca ai tavi mai micute şi bagi la cuptor timp de 40 de minute.