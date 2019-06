Reţetă desert delicios. Prăjitura Cireşica

Intre timp curatam ciresele de samburi ajutandu-ne de o agrafa apoi le punem la fiert impreuna cu zaharul, cca 10 min. Strecuram fructele de sirop si le lasam sa se raceasca.

In jumatate din cantitatea de sirop se adaug gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin. Turnam acest sirop peste blatul de biscuiti, presaram ciresele scurse pe toata suprafata si dam la rece inca 30 de minute.

Scoatem forma de la rece si presaram biscuiti ramasi pe care i-am rupt in bucatele mici iar peste ei turnam restul de sirop ramas in care am adaugat gelatina topita. Decoram cu cirese si apoi dam la rece, de preferat de seara pana dimineata, inainte de a portiona.

Pofta buna!

