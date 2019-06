Mazare cu piept de pui

Mod de preparare Mazare cu piept de pui

Am fiert bine pieptul de pui! Intre timp am pregatit morcovii ceapa, le-am taiat marunt.

Am adaugat legumele peste pieptul de pui, le-am lasat 20 min sa fiarba.

Am pus apoi mazarea, plus sucul de rosii. la final, dupa ce s-a fiert am adaugat marar taiat marunt

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: