REŢETA ZILEI. Piure de cartofi cu snitele de pui

Piure de cartofi cu snitele de pui

Se pun cartofii curatati si taiati in patru la fiert in apa cat sa ii acopere, cu o lingurita de sare. In 15 min sunt fierti daca au capac .asa economisiti si timp si gaz. Cand s-au fiert se scurge apa, se adauga laptele, sare, daca mai este nevoie, si se amesteca cu telul.

Pieptul se taie in bucati, se bate cu un batator de snitele. Se trec printr-un sos facut din oul batut cu sare, piper si 3 linguri de faina. Se prajesc in ulei incins, se scot intr-o farfurie in care ati pus un servet de hartie, ca sa absoarba uleiul sa nu fie gretoase.

Se servesc cu castraveti murati.

Pofta buna!

