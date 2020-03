REŢETA ZILEI: Prajitura cu mere

Prajitura cu mere

Ingrediente Prajitura cu mere

Blatul:

4 mere

4 linguri zahar

100 ml ulei

scortisoara

zahar vanilat

faina cat cuprinde (cca 300 – 400 g. in functie de marimea merelor)

Crema:

100 gr. unt

2 linguri zahar

cacao

Mod de preparare Prajitura cu mere

Blatul:

Se razuiesc merele, pe varianta mare, se adauga zaharul, uleiul, scortisoara, zaharul vanilat. Se mixeaza bine, se adauga faina pana se face o crema de consistenta medie. Se tapeteaza un vas cu hartie de copt, se toarna compozitia si se introduce in cuptor cca 45 min la 200 grade. Dupa ce s-a copt blatul se scoate si se taie in bucatele, se adauga crema pe deasupra in stare fierbinte, inclusiv printre taieturile blatului.

Crema:

Se topeste untul, se adauga zaharul, se amesteca pana se topeste zaharul, se adauga cacaoa.

Se serveste rece, pentru ca marul poate da senzatia de coca necoapta!

Incearca si Prajitura cu mere