Retete culinare romanesti. 11 retete din topul preferintelor strainilor

Iata ce retete culinare romanesti ii incanta pe straini.



Retete culinare romanesti: Sarmale moldovenesti



Reteta de danielapatty



Strainii sunt fascinati de celebrele noastre sarmalute, servite cu mamaliguta si/sau smantana.



Ingrediente Sarmale moldovenesti



400 gr de carne de porc tocată

300 gr de carne de vită tocată

2 cepe

2 pumni de orez

3 linguri de bulion de roşii

1 legatură de mărar

1,5 kg de varză murata

suc de rosii

piper macinat

cimbru uscat

200 gr costita afumata



Mod de prepare Sarmale moldovenesti



Se curata ceapa si se toaca marunt, dupa care se pune la calit in putin ulei, la foc mic si intr-un vas acoperit, pana cand devine sticloasa.



Se adauga orezul ce a fost trecut printr-un jet de apa rece si 1 lingura de bulion.

Se lasa la foc mic 2 minute, amestecand mereu.

Se adauga o lingura de bulion si se mai lasa pe foc 2 minute. Intr-un castron se pune carnea, impreuna cu ceapa si orezul cu bulion calite mai devreme, piper macinat,mararul tocat marunt si sare dupa gust.Se amesteca bine.

Dupa ce ati pregatit carnea, desprindeti frunzele de varza de pe cotor, taiati nervurile mai groase, puneti foaia de varza in palma, luati carne cu o lingura si rulati foaia de varza in jurul carnii, avand grija sa acoperiti cu varza si capetele sarmalutei, pentru a nu iesi carnea. Sarmalutele astfel pregatite se pun intr-o cratita destul de incapatoare, una langa alta, in forma circulara.



Pe fundul cratitei puneti 2-3 frunze intregi de varza. Dupa ce terminati de facut un strat de sarmale, puneti deasupra lor suc de rosii si cateva bucati de afumatura. Continuati apoi cu inca un strat de sarmale, apoi afumatura si din nou sarmale, pana cand le terminati. Deasupra ultimului strat de sarmale puneti un strat de 1 cm de varza tocata marunt si imprastiati suc de rosii si cimbrul uscat. Completati cu apa pana cand aceasta depaseste cu cativa cm sarmalele.

Se acopera cratita si se pune la fiert la foc mic.

Se verifica din cand in cand sa nu scada prea mult apa si se completeaza cand este nevoie. Dupa aceea se da focul mic si se mai lasa pana cand sunt gata.



Pofta buna!



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.