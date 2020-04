Retete de Pasti: Ciorba de miel cu taitei

Mod de preparare Ciorba de miel cu taitei

Se spala carnea de miel si se pune la fiert. Se lasa sa fiarba pana incepe sa faca spuma.

Se aduna spuma si se adauga telina, morcovul, pastarnacul si ceapa verde tocate marunt si se lasa sa fiarba la foc mic.

In acest timp facem taiteii astfel: batem un ou cu un praf de sare si adaugam faina pana obtinem un aluat pe care il intindem in foaie cat mai subtire posibil. Se lasa apoi 30-40 minute sa se usuce.

Dupa ce s-a uscat foaia se ruleaza sub forma unui sul si se taie cu cutitul fasii cat mai subtiri. Se intind taiteii pe masa de lucru si se mai lasa cateva minute sa se usuce. (Taiteii se pot pastra fie uscati in pungi de hartie, fie la congelator).

Cand carnea si legumele sunt aproape fierte se adauga borsul, bulionul, sarea si piperul si se mai da intr-un clocot. Se adauga apoi taiteii si se lasa la fiert in continuare.

Cand sunt fierti si acestia se drege ciorba cu un ou (un ou se bate cu 3-4 linguri de ciorba fierbinte, apoi se toarna in oala). Se stinge focul si se adauga leusteanul tocat.

Se mananca fierbinte cu ceapa verde.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: