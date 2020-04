Retete de Pasti: Oua umplute de ciocolata

Mod de preparare Oua umplute de ciocolata

– gelatina se pune la inmuiat in 100 ml apa rece;

– cu un cutit zimtat decupam capacele din fiecare ou de ciocolata;

– le asezam intr-un cofrag fiindca au stabilitate mai buna, iar capacelele le punem deoparte;

– crema de mascarpone o punem intr-un vas, adaugam zahar dupa gust, coaja rasa de la o lamaie, 2 plicuri zahar vanilat si o amestecam cu mixerul pana la omogenizare 1-2 minute;

– frisca o batem spuma si apoi o adaugam la crema de mascarpone;

– punem vasul cu gelatina inmuiata pe foc sa o incalzim usor (atentie nu o fierbem!!! o incalzim pana devine lichida !) si adaugam 2 linguri la crema de mascarpone si frisca;

– in alt vas punem dulceata de capsune (voi puteti folosi si alte variante de dulceata daca doriti ) si adaugam la ea 2 linguri de gelatina amestecam si o lasam deoparte;

– umplem ouale de ciocolata mai mult de jumatate cu crema;

– in mijlocul fiecarui ou de ciocolata umplut ,cu coada unei lingurite facem un tunel in care vom turna dulceata;

Astfel umplute ouale de ciocolata se lasa la rece pentru cateva ore apoi se aseaza deasupra capacelele de ciocolata si se pot servi la masa de Pasti.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: